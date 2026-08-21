Με οικονομικές επιλογές από τα αεροπορικά εισιτήρια μέχρι τη διαμονή και το φαγητό, βρήκαμε τις ευρωπαϊκές πόλεις που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας φέτος το φθινόπωρο.

Το φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή για ένα city break στην Ευρώπη. Η καλοκαιρινή σεζόν έχει τελειώσει, οι θερμοκρασίες είναι πιο ευχάριστες για περπάτημα, οι τιμές των ξενοδοχείων είναι πιο χαμηλές και υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια από την Αθήνα.

Το τέλος του καλοκαιριού είναι η ιδανική αφορμή για να οργανώσετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Οι μικρές αποδράσεις πάντα καταφέρνουν να μας φτιάξουν τη διάθεση, ειδικά αν δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε μια περιουσία. Υπάρχουν πόλεις στην Ευρώπη ιδανικές ακόμα και για ένα τριήμερο, που δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε πολλά σε μετακινήσεις, αξιοθέατα και φαγητό. Παρακάτω παρουσιάζουμε 6 οικονομικές ευρωπαϊκές πόλεις για να επισκεφθείτε αυτό το φθινόπωρο, με βάση τα εισιτήρια, τη διαμονή αλλά και το κόστος ζωής εκεί.

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