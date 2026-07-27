Marathon: Διαθέσιμο το Mid-Season 2 Update με νέο PvE mode Vault Breaker

Το πρώτο experimental PvE mode κάνει το ντεμπούτο του μαζί με αλλαγές στο balancing και την εξέλιξη των παικτών.

Η Bungie κυκλοφόρησε το Mid-Season 2 Update για το Marathon, προσθέτοντας νέο περιεχόμενο αλλά και μια σειρά από βελτιώσεις που επηρεάζουν τόσο το gameplay όσο και την πρόοδο των παικτών.

Το σημαντικότερο στοιχείο του update είναι το Vault Breaker, το πρώτο experimental PvE mode του παιχνιδιού. Οι παίκτες μεταφέρονται στο Cryo Archive του UESC Marathon και καλούνται να προχωρήσουν μέσα από ολοένα δυσκολότερα Vaults, συλλέγοντας loot σε μια roguelite εμπειρία. Το mode υποστηρίζει solo παιχνίδι, αλλά και ομάδες δύο ή τριών ατόμων, ενώ θα παραμείνει διαθέσιμο μέχρι τις 4 Αυγούστου.

Μαζί με το νέο mode προστίθενται και αποκλειστικές ανταμοιβές μέσω νέων Codex challenges, μεταξύ των οποίων cosmetics, profile background, weapon style και weapon charm.

Το update περιλαμβάνει επίσης αρκετές αλλαγές στο balancing. Το WSTR Combat Shotgun ενισχύεται, ενώ γίνονται παρεμβάσεις στα D54 Battle Pistol και Misriah 2442 Shotgun. Παράλληλα, εφαρμόζεται νέο όριο εξοπλισμού στις αποστολές, με στόχο να περιοριστεί η υπερβολική χρήση grenades και Bubble Shield, ενώ ανανεώθηκαν και τα εικονίδια των Implants.

Η δεύτερη σεζόν του Marathon συνεχίζεται με ακόμη περισσότερο περιεχόμενο, όπως η περιοχή Night Marsh, το νέο Sentinel Runner shell, επιπλέον όπλα, περισσότερες επιλογές παραμετροποίησης, ταχύτερη πρόοδο στα factions και διάφορες quality-of-life βελτιώσεις που βασίστηκαν στο feedback της κοινότητας.

Το Marathon είναι διαθέσιμο σε PlayStation 5, Xbox Series X|S και PC μέσω Steam, με υποστήριξη για cross-play και cross-save.