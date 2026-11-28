Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες συγγενών και κατοίκων για την υπόθεση της 15χρονης από το Αγρίνιο, ενώ στο προσκήνιο έρχονται και παλαιότερες καταγγελίες στις Αρχές.

Σοκ προκαλεί η υπόθεση της 15χρονης από το Αγρίνιο, η οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες της, έπεφτε θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τους γονείς της από την ηλικία των οκτώ ετών.

Η γιαγιά της, από την πλευρά του πατέρα, δηλώνει συντετριμμένη και υποστηρίζει πως δεν είχε αντιληφθεί όσα φέρεται να περνούσε η εγγονή της. Την ίδια στιγμή, ο πατέρας αρνείται κάθε εμπλοκή, ενώ μαζί με τη μητέρα και πέντε ακόμη άνδρες από το χωριό έχουν συλληφθεί. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη, οι γονείς της φέρονται να την προωθούσαν σε άνδρες της περιοχής έναντι ποσών που έφταναν ακόμη και τα 10 ή 15 ευρώ.

Οι δηλώσεις των παππούδων και οι μαρτυρίες των κατοίκων

Η γιαγιά της 15χρονης ανέφερε πως τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της αγαπούσαν και φρόντιζαν το παιδί, το οποίο επισκέπτονταν συχνά. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η εγγονή τους δεν τους είχε αποκαλύψει ποτέ όσα φέρεται να βίωνε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο γιος της είχε φυλακιστεί στο παρελθόν για περίπου έναν χρόνο, έπειτα από περιστατικό βίας στο σπίτι. Ο ίδιος, μιλώντας μέσα από το κρατητήριο στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν γνώριζε τίποτα.

Ο παππούς της ανήλικης δήλωσε επίσης έκπληκτος από τις αποκαλύψεις, σημειώνοντας ότι βοηθούσε οικονομικά την οικογένεια, καθώς ο γιος του εργαζόταν περιστασιακά.

Στο χωριό επικρατεί αναστάτωση, με τους κατοίκους να περιγράφουν την 15χρονη ως ένα ήσυχο και χαμογελαστό παιδί. Ορισμένοι αναφέρθηκαν σε περιστατικά βίας που είχαν παρατηρήσει, ενώ άλλοι δήλωσαν πως αδυνατούν να πιστέψουν τις καταγγελίες, ενώ παράλληλα, αρνήθηκαν ότι υπήρχε συγκάλυψη από την τοπική κοινωνία.

Πώς η 15χρονη βρήκε τη δύναμη να μιλήσει

Η ανήλικη φέρεται να αποκάλυψε όσα συνέβαιναν σε πρόσωπο της εμπιστοσύνης της, εκφράζοντας την επιθυμία να μην επιστρέψει στο σπίτι της. Με τη βοήθειά του κατάφερε να ξεπεράσει τον φόβο της και να απευθυνθεί στις Αρχές.

Στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 περιέγραψε ότι η εκμετάλλευσή της είχε ξεκινήσει όταν ήταν μόλις οκτώ ετών. Παρουσία παιδοψυχολόγου, κατονόμασε τους άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται και υπέδειξε τα σπίτια όπου, σύμφωνα με την καταγγελία της, την οδηγούσαν. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», οι Αρχές είχαν ενημερωθεί δύο φορές για την υπόθεση: αρχικά το 2020 και στη συνέχεια το 2024, όταν έγινε αναφορά και στη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης.

Οι γονείς και οι πέντε ακόμη συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026. Η 15χρονη εξακολουθεί να φιλοξενείται στο νοσοκομείο του Αγρινίου, έχοντας στο πλευρό της γιατρούς και παιδοψυχολόγους.

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