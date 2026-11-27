43χρονος Ρώσος, γνωστός με το προσωνύμιο «Κινέζος», συνελήφθη στην Αθήνα για την υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το protothema, πρόκειται για Ρώσο υπήκοο, γνωστό με το προσωνύμιο «Κινέζος», ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα, έπειτα από συνεργασία των ελληνικών και των τουρκικών αρχών.

Σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, ενώ τον Αύγουστο του 2026 είχε κρατηθεί στα Κατεχόμενα. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Η ενέδρα θανάτου στον Νέο Κόσμο

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, γνωστός και ως «Ζαμπόν», δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, στον Νέο Κόσμο, σε ηλικία 44 ετών.

Λίγο μετά τις 2:00, οι δράστες πλησίασαν με αυτοκίνητο το μαύρο τζιπ του, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε, στη διασταύρωση των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού.

Στη συνέχεια, άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάσνικοφ, αδειάζοντας τους γεμιστήρες τους. Ο 44χρονος έπεσε νεκρός στο σημείο, ενώ το όχημά του δέχθηκε δεκάδες σφαίρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές για την επίθεση, στο τζιπ των εκτελεστών επέβαιναν τουλάχιστον τρία άτομα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν συνολικά 97 κάλυκες.