Ο Αυστραλός παλαιστής είχε τραυματιστεί σοβαρά στο Crown Jewel της Σαουδικής Αραβίας και είχε υποβληθεί σε επέμβαση.

Σε ηλικία μόλις 38 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αυστραλός παλαιστής Τζερμέιν Χέιλι, γνωστός στο κοινό του WWE ως Μπρόνσον Ριντ. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μέσα από ανακοίνωση της World Wrestling Entertainment, η οποία έκανε λόγο για «ιατρικές επιπλοκές», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της απώλειάς του.

Η είδηση προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στον χώρο της επαγγελματικής πάλης, καθώς ο Ριντ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας τις προηγούμενες εβδομάδες, εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια του Crown Jewel στη Σαουδική Αραβία. Η χρονική εγγύτητα των δύο γεγονότων προκάλεσε ερωτήματα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο θάνατός του συνδέεται με εκείνον τον τραυματισμό.

Ο τραυματισμός στη Σαουδική Αραβία

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου, στο Crown Jewel που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ. Ο Ριντ δεν είχε προγραμματιστεί να αγωνιστεί σε κανονικό αγώνα, ωστόσο παρενέβη στην αναμέτρηση για τους τίτλους των ομάδων ανάμεσα στους Μπρον Μπρέικερ και Όστιν Θίορι, από την πλευρά της ομάδας The Vision, και τους Πέντα και Τζε'Βον Έβανς.

Τότε εμφανίστηκε ο Όμπα Φέμι, ο οποίος συγκρούστηκε μαζί του και τον έριξε από τη σκηνή μέσα από τραπέζια που βρίσκονταν χαμηλότερα. Το εντυπωσιακό, αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνο στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε αντικείμενο συζήτησης στους φίλους της επαγγελματικής πάλης.

All for this pointless and unnecessary spot, just to show how strong Oba Femi is 🤦🏼‍♂️ Wishing Bronson Reed a speedy recovery. https://t.co/Tr3BmioV93 — AEWCer0Miedo (@AEWCer0Miedo) November 11, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα εξειδικευμένων μέσων, ο Αυστραλός υπέστη πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά και ρήξη νεφρού, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία και χειρουργική επέμβαση. Παρέμεινε στη Σαουδική Αραβία για ιατρική φροντίδα, ενώ μέλη του ιατρικού επιτελείου του WWE και υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας παρέμειναν κοντά του.

Στις 18 Νοεμβρίου έγινε γνωστό ότι είχε επιστρέψει στο σπίτι του και συνέχιζε την ανάρρωσή του μετά την επέμβαση. Ωστόσο, εννέα ημέρες αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του. Το WWE δεν έχει διευκρινίσει ποιες ήταν οι ιατρικές επιπλοκές που οδήγησαν στην απώλειά του, ούτε εάν υπήρχε οποιαδήποτε σχέση με τα τραύματα που είχε υποστεί στο Crown Jewel.

Η πορεία και οι διακρίσεις του

Ο Τζερμέιν Χέιλι γεννήθηκε στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας και ασχολήθηκε με την επαγγελματική πάλη για περισσότερα από δέκα χρόνια. Πριν γίνει γνωστός στο WWE με το όνομα Μπρόνσον Ριντ, αγωνίστηκε σε ανεξάρτητες διοργανώσεις, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων το όνομα Jonah Rock.

Έκανε το ντεμπούτο του στο WWE το 2019 και γρήγορα ξεχώρισε για τη σωματική του δύναμη, αλλά και την ευκινησία του παρά τον εντυπωσιακό σωματότυπό του. Κατά την πρώτη του παρουσία στην εταιρεία κατέκτησε το πρωτάθλημα NXT North American, επικρατώντας του Τζόνι Γκαργκάνο.

Το 2021 αποχώρησε από το WWE και συνέχισε την καριέρα του σε άλλες διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων το New Japan Pro-Wrestling και το TNA. Επέστρεψε το 2022 και σταδιακά απέκτησε σημαντικότερο ρόλο στο πρόγραμμα της εταιρείας. Μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις του ήρθε το 2024, όταν κέρδισε το André the Giant Memorial Battle Royal.

Τα τελευταία χρόνια είχε ενταχθεί στους The Vision, στο πλευρό των Σεθ Ρόλινς, Μπρον Μπρέικερ και Πολ Χέιμαν, ενώ η παρουσία του στο WWE είχε ενισχυθεί σημαντικά.

Το αντίο των συναθλητών του

Η ανακοίνωση του θανάτου του προκάλεσε κύμα αποχαιρετιστήριων μηνυμάτων από συναθλητές και ανθρώπους του χώρου. Ο πρώην παλαιστής του WWE Μπιγκ Ε τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με εξαιρετικό χαρακτήρα, ενώ ο Μιζ εξέφρασε τη θλίψη του και έστειλε συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Μηνύματα δημοσίευσαν επίσης παλαιστές από το WWE και το AEW.

Η εταιρεία τίμησε τη μνήμη του με ειδική αναφορά πριν από το SmackDown, ενώ σε ζωντανή διοργάνωση στην Τζόρτζια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή με τα δέκα χτυπήματα της καμπάνας, ως φόρος τιμής στον εκλιπόντα.

Ο Μπρόνσον Ριντ αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Πέιτζ, η οποία περιμένει το δεύτερο παιδί τους, καθώς και την κόρη τους. Στην ανακοίνωσή του, το WWE τον χαρακτήρισε όχι μόνο επιβλητική παρουσία μέσα στο ρινγκ, αλλά και έναν εξαιρετικό άνθρωπο, αφοσιωμένο στην οικογένειά του και αγαπητό στους συναδέλφους του.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb November 28, 2026

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