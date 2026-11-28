Ο Βαγγέλης Λιάκος κάνει λόγο για «προεκλογική ανθρωποφαγία» και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα του μέχρι την τελική δικαίωση.

Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών υπέβαλε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ο Βαγγέλης Λιάκος, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν τα δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις συμβάσεων από δήμους και δημόσιους φορείς σε εταιρείες συμφερόντων των δύο αδελφών του. Ο βουλευτής Δυτικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε την απόφασή του με ανάρτηση, στην οποία κάνει λόγο για «ανήθικη και χυδαία επίθεση», ενώ δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα του.

Η αποχώρησή του έρχεται μόλις 15 ημέρες μετά την ορκωμοσία του ως υφυπουργού Εσωτερικών, στις 13 Νοεμβρίου, και ενώ λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο παραίτησής του.

Η δήλωση της παραίτησης

Στην ανάρτησή του, ο Βαγγέλης Λιάκος επιμένει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του και χαρακτηρίζει την κριτική που δέχθηκε προσπάθεια πολιτικής στοχοποίησης. Παράλληλα, ευχαριστεί τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε και εξηγεί ότι αποχωρεί από την κυβερνητική θέση με την προσδοκία να σταματήσει η δημόσια αντιπαράθεση.

Αναλυτικά, ολόκληρη η δήλωσή του:

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός.

Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.

Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μια ανήθικη και χυδαία επίθεση, που με πλήγωσε βαθιά, αλλά δεν με κάμπτει, γιατί για εμένα η τιμή, η υπόληψη, η διαφάνεια και η νομιμότητα θα υπερισχύουν πάντα.

Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών στον Πρωθυπουργό, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε, με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία, ενώ θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου, τις συμπολίτισσές μου και τους συμπολίτες μου στη Δυτική Αττική.

Η πολιτική για εμένα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και μόνο. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».

Το χρονικό των αποκαλύψεων

Η παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου ήρθε μετά τις αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις από δήμους και δημόσιους φορείς σε εταιρείες συμφερόντων των δύο αδελφών του. Στο επίκεντρο βρέθηκαν συμβάσεις που, σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχεία από τη «Διαύγεια», ξεπερνούσαν συνολικά το 1,6 εκατ. ευρώ από το 2019 και μετά.

Ιδιαίτερη διάσταση πήρε η υπόθεση των αναθέσεων στον Δήμο Σπετσών, για τις οποίες είχε γίνει γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα, έπειτα από μηνυτήρια αναφορά δημοτικών συμβούλων. Στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκαν και πρόσθετες συμβάσεις μέσω δεύτερης εταιρείας συμφερόντων της αδελφής του, με αποτέλεσμα να ενταθεί η πολιτική αντιπαράθεση.

Ο ίδιος είχε απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του και είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά δημοσιευμάτων. Μάλιστα, στις 25 Νοεμβρίου είχε δηλώσει ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Μία ημέρα αργότερα έγινε γνωστό ότι δεν θα αναλάμβανε τις αρμοδιότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τελικά, στις 28 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση.