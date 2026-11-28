Μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις οι αγρότες, ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας. Σε απόγνωση οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα.

Τις μηχανές των τρακτέρ ζεσταίνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, με το βλέμμα στραμμένο πλέον στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, όπου αναμένεται να λάβουν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό των μπλόκων.

Κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές στα προϊόντα, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, μη καταβολή των ενισχύσεων και σειρά άλλων ζητημάτων έχει φέρει σε απόγνωση τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, βγάζοντας τους ξανά στους δρόμους, καθώς ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σειρά δράσεων σε διάφορες πόλεις, ενώ συνάντηση εκπροσώπων τους πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr