Ο αξιωματικός είχε δημιουργήσει ένα παράλληλο ταμείο με τις εισπράξεις στρατιωτικής βάσης, χρηματοδοτώντας γεύματα, εκδηλώσεις και αγορές πολυτελών προϊόντων.

Έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο διαχείρισης των οικονομικών μιας στρατιωτικής μονάδας είχε επιλέξει ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ισπανία, ο οποίος χρησιμοποίησε χρήματα από τις εισπράξεις της βάσης για να χρηματοδοτήσει γεύματα, εκδηλώσεις και αγορές προϊόντων πολυτελείας. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονταν αστακοί, εκλεκτά κρασιά, αλλαντικά υψηλής ποιότητας και ουίσκι. Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, το οποίο επικύρωσε την ποινή φυλάκισης ενός έτους που του είχε επιβληθεί.

Ο καταδικασθείς, ο οποίος σήμερα φέρει τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη και βρίσκεται στην εφεδρεία, είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής του Τμήματος Εφοδιασμού στη στρατιωτική αεροπορική βάση της Χετάφε, κοντά στη Μαδρίτη. Από τη θέση του είχε την ευθύνη για τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν από τα καταλύματα, τις καφετέριες, τις κουζίνες και τα εστιατόρια της μονάδας. Αντί, όμως, να αποδίδει το σύνολο των εισπράξεων στο Δημόσιο, δημιούργησε ένα παράλληλο ταμείο, το οποίο διαχειριζόταν ο ίδιος.

Το ταμείο και οι αγορές πολυτελείας

Τα στοιχεία της υπόθεσης αφορούν κυρίως το 2010. Εκείνη τη χρονιά, η μονάδα συγκέντρωσε συνολικά 41.589,89 ευρώ από τις σχετικές δραστηριότητες, ωστόσο ο αξιωματικός απέδωσε μόλις 10.439,04 ευρώ. Η διαφορά των 31.150,85 ευρώ έπρεπε να καταλήξει στο δημόσιο ταμείο, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να διατεθεί μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών για εγκεκριμένες ανάγκες της στρατιωτικής βάσης.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο τότε λοχαγός είχε δημιουργήσει ένα ανεπίσημο ταμείο μέσα στο χρηματοκιβώτιο του Τμήματος Εφοδιασμού, έξω από τις νόμιμες διαδικασίες διαχείρισης των δημόσιων χρημάτων και υπό τον αποκλειστικό έλεγχό του. Από εκεί χρηματοδοτούσε αγορές και δαπάνες που δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσω των προβλεπόμενων δημοσιονομικών διαδικασιών.

Στις αγορές που καταγράφονται στα παραστατικά περιλαμβάνονταν αστακοί, κρασιά, εκλεκτά αλλαντικά, λουλούδια και ουίσκι, ενώ τα χρήματα χρησιμοποιούνταν επίσης για γεύματα, κεράσματα και διάφορες εκδηλώσεις. Μέρος των ποσών κατευθύνθηκε ακόμη σε βελτιώσεις των εγκαταστάσεων και στην κάλυψη αναγκών των στρατιωτών. Ωστόσο, το γεγονός ότι ορισμένες δαπάνες αφορούσαν τη λειτουργία της μονάδας δεν σήμαινε ότι μπορούσαν να πραγματοποιούνται εκτός του επίσημου οικονομικού συστήματος.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι δεν είχαν αποδοθεί οι εισπράξεις από τα καταλύματα σε εννέα μήνες του 2010, ενώ διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις στην απόδοση χρημάτων από τις καφετέριες και την εστίαση σε αρκετούς μήνες της ίδιας χρονιάς. Επιπλέον, ο αξιωματικός είχε πραγματοποιήσει δύο καταθέσεις σε εταιρεία προμηθειών του κλάδου της εστίασης, την Euricar, ύψους 11.486,45 ευρώ και 4.070,70 ευρώ αντίστοιχα. Η πρακτική συνεχίστηκε και το 2011, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια το επιπλέον ποσό που δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο εκείνη τη χρονιά.

Γιατί δεν τον απάλλαξε το επιχείρημα της υπεράσπισης

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο αξιωματικός δεν ιδιοποιήθηκε τα χρήματα για προσωπικό του όφελος, καθώς μέρος τους χρησιμοποιήθηκε για ανάγκες της στρατιωτικής βάσης και της ίδιας της μονάδας. Το Ανώτατο Δικαστήριο αναγνώρισε ότι πράγματι ορισμένα ποσά είχαν διατεθεί για τέτοιους σκοπούς, έκρινε όμως ότι αυτό δεν αναιρεί την ποινική ευθύνη του.

Το σκεπτικό των δικαστών ήταν ότι ο επικεφαλής του Τμήματος Εφοδιασμού είχε προσωπική υποχρέωση να αποδίδει ολόκληρο το ποσό των εισπράξεων στο Δημόσιο, χωρίς να παρακρατά χρήματα και να αποφασίζει ο ίδιος πού θα διατεθούν. Η παράνομη διαχείριση δημόσιων πόρων μπορεί να στοιχειοθετήσει αδίκημα ακόμη και όταν τα χρήματα δεν καταλήγουν στην προσωπική περιουσία εκείνου που τα διαχειρίζεται, αλλά χρησιμοποιούνται προς όφελος τρίτων.

Έτσι, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του και επικύρωσε την ποινή φυλάκισης ενός έτους. Παράλληλα, επιβλήθηκαν η στρατιωτική ποινή της αναστολής υπηρεσιακής απασχόλησης και η ειδική στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για όσο διαρκεί η καταδίκη. Ο αξιωματικός υποχρεώνεται επίσης να επιστρέψει στο ισπανικό Δημόσιο 31.150,85 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη διαπιστωμένη διαφορά των εισπράξεων του 2010.

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