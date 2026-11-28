Πότε θα κορυφωθούν τα φαινόμενα, ποιες περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και πώς θα επηρεαστεί η Αττική από το κύμα κακοκαιρίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα και αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Για τις συγκεκριμένες περιοχές έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση (Red Code), ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται και στη δυτική Πελοπόννησο.

Από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, η κακοκαιρία θα επεκταθεί προς την ανατολική Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στην Πιερία και τη Χαλκιδική. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η προειδοποίηση Red Code θα αφορά επιπλέον τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ανεβάζοντας σε έξι τις Περιφέρειες που βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης. Η Αττική δεν περιλαμβάνεται σε αυτές, ωστόσο αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Ιδιαίτερα αυξημένα αναμένεται να είναι τα ύψη βροχής σε τμήματα της δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με ορισμένα προγνωστικά μοντέλα, στις πιο επιβαρυμένες τοπικά περιοχές ενδέχεται να πέσουν έως και 300 χιλιοστά νερού, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 300 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο. Η εκτίμηση αφορά συγκεκριμένα σημεία και όχι το σύνολο των περιοχών που θα επηρεαστούν.

Η Κυριακή φέρνει τα πιο έντονα φαινόμενα

Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου αναμένεται να είναι η δυσκολότερη ημέρα, καθώς το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα και θα επηρεάσει μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, κυρίως στη Φθιώτιδα, και στην Εύβοια. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν επίσης οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, ενώ η δυτική χώρα θα συνεχίσει να δέχεται σημαντικές βροχοπτώσεις. Η διάρκεια των φαινομένων και η έντασή τους αυξάνουν τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το έδαφος έχει ήδη επιβαρυνθεί από τις προηγούμενες βροχές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην Αττική, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν από το μεσημέρι και κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες της Κυριακής. Οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού εκτιμάται ότι θα καταγραφούν στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το υπόλοιπο λεκανοπέδιο θα μείνει ανεπηρέαστο.

Οι περιοχές της Αττικής που αναμένεται να δεχθούν περισσότερο νερό

Σημαντικά ύψη βροχής αναμένονται στην Αττική από το Σάββατο έως και το βράδυ της Κυριακής, με τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των προγνωστικών μοντέλων ECMWF και ICON, σε ορισμένες περιοχές τα αθροιστικά ύψη βροχής ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να φτάσουν τα 100 χιλιοστά.

Ειδικότερα, στη Δυτική Αττική, σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Ελευσίνα και η Μάνδρα, εκτιμάται ότι μπορεί να πέσουν 60 έως 100 χιλιοστά βροχής. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Αττική, με επίκεντρο την Πάρνηθα, τον Διόνυσο και τον Ωρωπό, τα εκτιμώμενα ύψη κυμαίνονται μεταξύ 70 και 100 χιλιοστών, με τις μεγαλύτερες ποσότητες να εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά.

Αυξημένα ύψη βροχής αναμένονται επίσης στην Ανατολική Αττική, σε περιοχές όπως ο Γέρακας, η Παλλήνη, η Ραφήνα και ο Μαραθώνας, όπου οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 50 έως 80 χιλιοστά. Στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια τα αθροιστικά ύψη υπολογίζονται μεταξύ 40 και 70 χιλιοστών.

Άνεμοι έως 10 μποφόρ και απότομη πτώση της θερμοκρασίας

Εκτός από τις βροχές, σημαντικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι οι πολύ ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι. Την Κυριακή αναμένεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα στο βόρειο Αιγαίο και τα 90 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική.

Η ενίσχυση των βοριάδων θα συνοδευτεί από αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία σε ορισμένες περιοχές μπορεί να φτάσει έως και τους 10 βαθμούς Κελσίου. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, με τις συνθήκες να ευνοούν χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Χιόνια προβλέπονται σε ορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, ενώ αναφορές υπάρχουν και για την Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα. Δεν αποκλείεται, ανάλογα με την εξέλιξη της ψυχρής εισβολής, να σημειωθούν χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα γύρω από την Πάρνηθα προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Τι αλλάζει από τη Δευτέρα

Η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να συνεχιστεί και τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να υποχωρεί περαιτέρω και τον παγετό να κάνει την εμφάνισή του σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στα βόρεια, οι ελάχιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους -15 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις.

Βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν σε τμήματα της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της Πίνδου, ενώ ασθενέστερες χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Κρήτης. Τα πιο έντονα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα μετατοπιστούν προς την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με τους ανέμους να διατηρούνται ιδιαίτερα ισχυροί.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας θα εξαρτηθεί από την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού και την επικράτηση των ψυχρότερων αερίων μαζών. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι τοπικές διαφοροποιήσεις μπορεί να είναι σημαντικές.

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