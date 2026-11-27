Νέα στοιχεία για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο Παναιτώλιο, με την 15χρονη να παραμένει υπό προστασία και τις Αρχές να αναζητούν όλους τους εμπλεκόμενους

Στο νοσοκομείο Αγρινίου εξακολουθεί να φιλοξενείται, με εισαγγελική εντολή, η 15χρονη από το Παναιτώλιο, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Την ίδια ώρα, νέα ερωτήματα προκαλούν οι αναφορές για παλαιότερη καταγγελία σχετικά με την κατάσταση της ανήλικης, αλλά και οι δυσκολίες που καταγράφονται στην εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη μακροχρόνια προστασία της.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης φέρεται να ξεκίνησε το 2019, όταν ήταν μόλις 8 ετών. Οι γονείς της φέρονται να την παρέδιδαν σε άνδρες της περιοχής, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ποσά που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κυμαίνονταν από 10 έως 15 ευρώ.

Για χρόνια, το κορίτσι δεν είχε αποκαλύψει όσα φέρεται να βίωνε. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν βρήκε το κουράγιο να μιλήσει σε συγχωριανό της, ζητώντας του να τη βοηθήσει να φύγει από το σπίτι. «Πάρτε με από αυτό το σπίτι», φέρεται να του είπε, με τον άνθρωπο αυτό να την παροτρύνει να απευθυνθεί στις Αρχές. Ακολούθησε η καταγγελία που οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης και στην έναρξη της αστυνομικής έρευνας.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε προηγηθεί αναφορά στο «Χαμόγελο του Παιδιού» το 2020 για την κακοποίηση που φέρεται να βίωνε το κορίτσι. Ο ίδιος άσκησε κριτική στους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε τότε η αναγκαία παρέμβαση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 15χρονη βρήκε το κουράγιο να μιλήσει σε πρόσωπο του περιβάλλοντός της και να ζητήσει να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της σπίτι. Όπως αναφέρεται, η ανήλικη περιέγραψε στις Αρχές όσα φέρεται να συνέβαιναν επί σειρά ετών, ενώ κατονόμασε άνδρες από την ευρύτερη περιοχή που, σύμφωνα με την καταγγελία, εμπλέκονταν στην εκμετάλλευσή της.

Η κατάσταση της ανήλικης και η αναζήτηση δομής φιλοξενίας

Ο Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε ότι το κορίτσι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δέχεται τη φροντίδα του προσωπικού του νοσοκομείου. Όπως περιέγραψε, οι εργαζόμενοι προσπαθούν να το στηρίξουν ψυχολογικά, ενώ η ανήλικη έχει αρχίσει να δημιουργεί επαφές με άλλα παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ωστόσο, η παραμονή της σε νοσοκομειακό περιβάλλον δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, έχουν γίνει προσπάθειες για την εξεύρεση ανάδοχης οικογένειας, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Παράλληλα, αναζητείται προνοιακή δομή ή δυνατότητα ημιαυτόνομης διαβίωσης, ώστε να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον για το παιδί. Ο ίδιος επισήμανε ότι η φιλοξενία κακοποιημένων ανηλίκων σε νοσοκομειακούς θαλάμους δεν μπορεί να υποκαθιστά τις εξειδικευμένες δομές προστασίας. Όπως ανέφερε, όσο παραμένει στο νοσοκομείο, το κορίτσι στερείται τη δυνατότητα να επιστρέψει σε μια πιο κανονική καθημερινότητα, με σχολείο και εξωσχολικές δραστηριότητες.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η 15χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή στην Πάτρα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα που να υποδεικνύουν βιασμό, ωστόσο εντοπίστηκαν εκχυμώσεις στην πλάτη της. Ελήφθησαν επίσης δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν αναιρούν τις καταγγελίες για άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές.

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