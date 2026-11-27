Ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσιάστηκε στο Εφετείο για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και έλαβε προθεσμία για την απολογία του

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί έλαβε ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, για το σκέλος της υπόθεσης των Τεμπών που αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Ο πρώην υπουργός παρουσιάστηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στο Εφετείο, όπου τον περίμενε ο αρεοπαγίτης ανακριτής Ηλίας Γιαρένης. Η ακριβής ημερομηνία της απολογίας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Η προσέλευσή του στο δικαστικό μέγαρο πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τρόπο που στόχευε στην αποφυγή των τηλεοπτικών συνεργείων. Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής εισήλθε από την πίσω είσοδο του κτιρίου και κατευθύνθηκε στον πέμπτο όροφο, όπου βρίσκεται το ανακριτικό γραφείο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει τον διάδρομο έξω από το γραφείο, ενώ ο πρώην υπουργός παρέμεινε ενώπιον του ανακριτή για περίπου 30 λεπτά. Για την αποχώρησή του επιλέχθηκε διαφορετική διαδρομή, με οχήματα να βρίσκονται σε ετοιμότητα σε δύο πλευρές του Εφετείου, προκειμένου να αποφύγει τις κάμερες.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής ήταν υπουργός Υποδομών και Μεταφορών όταν σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος. Η δικαστική διερεύνηση του συγκεκριμένου σκέλους αφορά ενέργειες και παραλείψεις του σχετικά με την εποπτεία του ΟΣΕ και της Hellenic Train.

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