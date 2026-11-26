Το καλοκαίρι του 1982 η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε την αποποινικοποίηση της μοιχείας. Στη Βουλή ακούστηκαν ατάκες που έμειναν στην Ιστορία για τους λάθος λόγους.

Τυχερός ο Τζένσεν Χουάνγκ γιατί αν βρισκόταν στην Ελλάδα πριν από το 1982 λογικά θα είχε φάει ισόβια. Κάποτε λοιπόν, η μοιχεία ήταν έγκλημα. Για να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία, οι μοιχοί έπρεπε να πιαστούν επ' αυτοφώρω. Έτσι, συχνά κατέληγαν στο τμήμα τυλιγμένοι με τα σεντόνια. Η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε διαφορετική γνώμη όμως και νομοθέτησε αναλόγως. Η συνεδρίαση στη Βουλή ήταν επική.

Η πρώτη τετραετία της «Αλλαγής» φημίζεται για πολλά. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών που σόκαραν τους συντηρητικούς της εποχής. Ήταν μια προσπάθεια να βγει η ελληνική κοινωνία από το σκοτεινό πλαίσιο στο οποίο βρισκόταν για δεκαετίες. Η κατάργηση της προίκας και η θέσπιση του πολιτικού γάμου ήταν ορισμένες από αυτές τις πρωτοβουλίες. Μια άλλη ήταν η αποποινικοποίηση της μοιχείας.

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