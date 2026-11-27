Ο Ντέιβ Χάντερ, ο οποίος κατασκεύασε το δικό του ραντάρ στην εφηβεία του, εντόπισε 658 χαμένους τάφους σε δύο νεκροταφεία για λογαριασμό τοπικών αρχών.

Ο Αυστραλός Ντέιβ Χάντερ έχει εξελιχθεί σε αυθεντία όσον αφορά τον εντοπισμό χαμένων τάφων. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη προλάβει να προσληφθεί από το Συμβούλιο του Central Darling Shire και να συνδράμει σε ένα σύνθετο έργο. Όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι, στα εφηβικά του χρόνια, κατασκεύασε το δικό του ραντάρ με το οποίο βρήκε θαμμένους ταύρους στη φάρμα του παππού του.

Αυτός ο άνδρας είναι πλέον γνωστός σε όλους ως «Ντέιβ, ο κυνηγός τάφων», αλλά είχε αρχίσει ήδη να ξεχωρίζει ως έφηβος. Με στόχο να βρει θαμμένους ταύρους στη φάρμα του παππού του, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα ίδια του τα χέρια για να τους εντοπίσει μέσω ενός κάπως υποτυπώδους, αλλά αποτελεσματικού, ραντάρ.

Σήμερα, ο Ντέιβ Χάντερ εργάζεται για αυστραλιανές κυβερνητικές αρχές προκειμένου να εντοπίζει χαμένους τάφους. Έχει ήδη καταφέρει να φέρει στο φως 658 τάφους και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται.

Το έργο ενός εφήβου που έγινε επιτυχημένος επιχειρηματίας

Τον Ιούλιο του 2025, το Συμβούλιο του Central Darling Shire επικοινώνησε με τον Χάντερ και τον προσέλαβε για να βοηθήσει στις εργασίες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στα νεκροταφεία Μενίντι και Γουάιτ Κλιφς. Χρησιμοποιώντας εξοπλισμό από τη δική του εταιρεία, με την επωνυμία Hunter Geophysics, εντόπισε 320 τάφους στο Μενίντι και άλλους 338 στο Γουάιτ Κλιφς.

Χάρη στη δουλειά του, το τοπικό συμβούλιο δεν χρειάστηκε να προχωρήσει σε εκσκαφές. Αντίθετα, ο Χάντερ μετέφερε μαζί του ένα ραντάρ σε σχήμα χλοοκοπτικής μηχανής. Με αυτό, οι αρχές μπόρεσαν να εντοπίσουν τους τάφους, να τους σημάνουν και να προστατεύσουν αυτά τα σημεία που κάποτε είχαν χαθεί.

Επιπλέον, η εργασία του επέτρεψε να ταυτοποιούνται πλέον όλο και περισσότερες σοροί, ώστε οι συγγενείς ή τα αγαπημένα τους πρόσωπα να μπορούν να γνωρίζουν πού βρίσκονται. Πλέον, όλα δείχνουν ότι και άλλες περιοχές ενδέχεται να ενταχθούν σε αυτού του είδους το έργο.

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