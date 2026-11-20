Ο πρώην υπουργός Μεταφορών καλείται να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή του Αρείου Πάγου για το σκέλος της σύμβασης 717 που αφορά στα έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου

Κλήση να απολογηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έλαβε ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, από τον ανακριτή του Αρείου Πάγου Ηλία Γιαρένη, ο οποίος χειρίζεται την έρευνα για το σκέλος της τραγωδίας των Τεμπών που αφορά τη σύμβαση 717.

Η κλήση επιδόθηκε σε μια φάση κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των μαρτύρων και η συλλογή του αποδεικτικού υλικού, με την ανακριτική διαδικασία να περνά πλέον στο στάδιο της απολογίας του πρώην υπουργού. Η έρευνα επικεντρώνεται στα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν, καθώς και στις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την υλοποίησή τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται οι ενδεχόμενες ευθύνες για την πορεία του έργου, τις καθυστερήσεις και τις εκκρεμότητες που παρέμειναν σε σχέση με την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου

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