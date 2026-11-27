Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έγραψε τη δική του ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, αφήνοντας πίσω του σπουδαίους ρόλους, μια πλούσια καριέρα και μια ζωή γεμάτη εκπλήξεις.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και γοητευτικούς ηθοποιούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 96 ετών.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης έδωσε μια δύσκολη μάχη για τη ζωή του, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε στο σπίτι του στις 3 Νοεμβρίου. Από την πτώση υπέστη βαρύ τραυματισμό στο κεφάλι και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το τελευταίο διάστημα, έπειτα από επιθυμία τόσο της οικογένειάς του όσο και του ίδιου, επέστρεψε στο σπίτι του. Μετά την τραχειοστομία στην οποία είχε υποβληθεί, είχε καταφέρει να αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

Από τις σπουδές στη ζωγραφική στη μεγάλη αγάπη για την υποκριτική

Γεννημένος στην Αθήνα και μεγαλωμένος σε εύπορη οικογένεια, με πατέρα γιατρό, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στο ταλέντο, την κομψότητα και την ευγένειά του. Η παρουσία του στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο υπήρξε ιδιαίτερα χαρακτηριστική, ενώ η μακρά πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση τού χάρισε την αγάπη του κοινού.

Στην καλλιτεχνική του διαδρομή συμμετείχε σε συνολικά 95 θεατρικά έργα, από το ελληνικό και το παγκόσμιο δραματολόγιο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από κωμωδίες μέχρι δράματα, κλασικά και σύγχρονα. Παράλληλα, έπαιξε σε 38 ταινίες μεγάλου μήκους, ελληνικές και ξένες, ενώ συμμετείχε σε ραδιοφωνικές θεατρικές παραγωγές της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, καθώς και σε πολλές τηλεοπτικές σειρές.

Ανάμεσα στις κινηματογραφικές εμφανίσεις που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα ήταν και εκείνη στη θρυλική ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», όπου υποδύθηκε τον Ιάσονα, τον γνωστό «παρλαπίπα», όπως τον αποκαλούσε ο Αντωνάκης.

Το όνομά του συνδέθηκε επίσης με αγαπημένες ταινίες, όπως οι «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Μια τρελή τρελή οικογένεια», «Τζένη Τζένη» και «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι», μέσα από τις οποίες χάρισε στο κοινό χαρακτηριστικές ερμηνείες. Η υποκριτική τον γοήτευσε από πολύ μικρή ηλικία, ωστόσο η επιλογή αυτή δεν ενθουσίαζε αρχικά τον πατέρα του. Έτσι, ο νεαρός τότε Δημήτρης γράφτηκε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς είχε ιδιαίτερη κλίση και στη ζωγραφική.

Η επιθυμία του, όμως, να ασχοληθεί με το θέατρο ήταν ισχυρότερη. Χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς του, συμμετείχε στις εισαγωγικές εξετάσεις της Δραματικής Σχολής «Κουνελάκη», όπου μάλιστα πέρασε πρώτος, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα να σπουδάσει χωρίς δίδακτρα. Σταδιακά άφησε πίσω του τις σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών και αφοσιώθηκε στην υποκριτική.

Όταν η οικογένειά του έμαθε για την απόφασή του, τελικά την αποδέχθηκε και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει τις σπουδές του. Ο Καλλιβωκάς έδωσε εξετάσεις και στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου έγινε δεκτός. Ωστόσο, όταν πληροφορήθηκε πως ο καθηγητής Δημήτρης Ροντήρης θα δίδασκε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, αποφάσισε να δοκιμάσει ξανά.

Πέρασε τις εξετάσεις και εκεί και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1954, έχοντας διδαχθεί από σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου, όπως ο Δημήτρης Ροντήρης, ο Αιμίλιος Βεάκης και ο Γιάννης Σιδέρης.

Η συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ και οι μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες

Παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια, λαμβάνοντας μέρος σε 14 παραστάσεις και ενσαρκώνοντας σημαντικούς ρόλους. Ανάμεσά τους ήταν ο Βαλεντίνο στον «Φάουστ» του Γκαίτε, ο Μαρτινέθ στην «Άμαξα» του Μεριμέ και ο Όσβαλντ στον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ. Το 1957 πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από το Εθνικό Θέατρο και να ακολουθήσει την πορεία του στο ελεύθερο θέατρο. Ήθελε να διευρύνει την αναγνωρισιμότητά του, αλλά και να έχει μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή των ρόλων του.

Η πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη πραγματοποιήθηκε το 1958, στην ταινία «Μακριά από τον Κόσμο» του Ορέστη Λάσκου. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στην ταινία «Ο Μιμίκος και η Μαίρη» του Γρηγόρη Γρηγορίου, δίπλα στον Γιάννη Δαλιανίδη.

Η πρώτη του συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ ήρθε το 1963, όταν συναντήθηκε ξανά με τον Γιάννη Δαλιανίδη, αυτή τη φορά στη θέση του σκηνοθέτη, για την ταινία «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο». Αν και είχε περάσει από δοκιμαστικό για τη «Θεία από το Σικάγο» το 1958, χρειάστηκε να περάσουν πέντε χρόνια μέχρι να συνεργαστεί τελικά με τη γνωστή εταιρεία παραγωγής.

Συνολικά συμμετείχε σε δέκα παραγωγές της Φίνος Φιλμ, με έξι από αυτές να φέρουν τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Δαλιανίδη. Μεταξύ τους ήταν οι ταινίες «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο» (1963), «Ο Ξυπόλητος Πρίγκηψ» (1966), «Ο Γόης» (1969), «Η Παριζιάνα» (1969), «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα» (1970) και «Μια Ελληνίδα Στο Χαρέμι» (1971).

Στην προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός υπήρξε για πολλά χρόνια ένας από τους περιζήτητους γόηδες της εποχής του. Παρά τη δημοφιλία του, δεν επιθυμούσε να παντρευτεί, διατηρώντας για χρόνια αρνητική στάση απέναντι στον γάμο.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ασχολήθηκε και με τη διδασκαλία, προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία του σε διάφορες δραματικές σχολές. Η προσφορά του στον πολιτισμό αναγνωρίστηκε και επίσημα το 2025, όταν, στο πλαίσιο του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τιμήθηκε για τη συνολική του διαδρομή και τη συμβολή του στις τέχνες.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και ρόλους που εξακολουθούν να αποτελούν κομμάτι της συλλογικής μνήμης του ελληνικού κοινού.

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