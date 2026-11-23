Το GTA της οργής: Όταν δύο πολιτικοί αρχηγοί μιλάνε για games
Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο στις μέρες μας οι πολιτικοί να επενδύουν στην επικοινωνία με κάποιο ζήλο και να προσπαθούν να «κάτσουν με τη νεολαία», μιλώντας για viral πράγματα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση το video game Grand Theft Auto 6, το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και ήδη σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε το παιχνίδι ως «δώρο» που μπορούν να κάνουν οι παππούδες στα εγγόνια τους και δέχτηκε έντονη κριτική στα social media, καθώς το GTA κυκλοφορεί με αυστηρή σήμανση για την ηλικία των παικτών.
Ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της ΕΛΑΣ, βρήκε κι εκείνος μια θέση θείου που κάθεται με τη νεολαία, προσπαθώντας να θυμίσει στον πρωθυπουργό (αλλά και στους παππούδες/γιαγιάδες) τι εστί GTA. Τοποθετήθηκε σήμερα, μέσω Instagram, φυσικά.
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