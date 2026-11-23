Κάποια ζητήματα για την ουσία και την επικοινωνία, ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ.

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο στις μέρες μας οι πολιτικοί να επενδύουν στην επικοινωνία με κάποιο ζήλο και να προσπαθούν να «κάτσουν με τη νεολαία», μιλώντας για viral πράγματα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση το video game Grand Theft Auto 6, το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και ήδη σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε το παιχνίδι ως «δώρο» που μπορούν να κάνουν οι παππούδες στα εγγόνια τους και δέχτηκε έντονη κριτική στα social media, καθώς το GTA κυκλοφορεί με αυστηρή σήμανση για την ηλικία των παικτών.

Ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της ΕΛΑΣ, βρήκε κι εκείνος μια θέση θείου που κάθεται με τη νεολαία, προσπαθώντας να θυμίσει στον πρωθυπουργό (αλλά και στους παππούδες/γιαγιάδες) τι εστί GTA. Τοποθετήθηκε σήμερα, μέσω Instagram, φυσικά.

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