Σοβαρές καταγγελίες για βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση αντιμετωπίζουν οι ιρανικές Αρχές, μετά τη σύλληψη δύο 21χρονων δίδυμων αδελφών για διαδηλώσεις.

Από τη συμμετοχή σε αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις μέχρι τις βαριές δικαστικές αποφάσεις, η υπόθεση της Ταρανέχ και της Ρομίνα Ραχίμι έχει προκαλέσει ανησυχία σε διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δύο 21χρονες δίδυμες κρατούνται στο Ιράν, με τη μία να έχει καταδικαστεί σε θάνατο και την άλλη να εκτίει ποινή 25 ετών.

Η οικογένειά τους υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής τους υπέστησαν σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ενώ κάνει λόγο για απειλές που χρησιμοποιήθηκαν από τους ανακριτές προκειμένου να αποσπάσουν ομολογία από την Ταρανέχ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ξάδελφός τους, Μασούντ Νουρμοχαμαντί, στην περσική υπηρεσία του BBC, η νεαρή έχει υποστεί επανειλημμένους ξυλοδαρμούς, με την κατάσταση της υγείας της να έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Ο ίδιος αναφέρει πως πλέον δυσκολεύεται να περπατήσει.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι τραυματισμός στο κεφάλι, ο οποίος δεν αντιμετωπίστηκε ιατρικά, εξελίχθηκε σε λοίμωξη στο αυτί, προκαλώντας προβλήματα στην ισορροπία της. Η οικογένεια καταγγέλλει ακόμη ότι οι ανακριτές απείλησαν την Ταρανέχ πως θα κακοποιούσαν σεξουαλικά τη δίδυμη αδελφή της μπροστά της, εάν δεν υπέγραφε την ομολογία της.

Η υπόθεση έχει προσελκύσει την προσοχή της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, Μάι Σάτο, η οποία αναφέρει ότι έξι γυναίκες έχουν καταδικαστεί σε θάνατο από τις αρχές του έτους σε υποθέσεις που συνδέονται με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

A 21-year-old Iranian woman, Taraneh Rahimi, has been sentenced to death, while her twin sister, Romina, has been jailed for 25 years over their involvement in anti-government protests in Iran. https://t.co/WfcBTM9Y2q — JAGO👑🥷 (@jago_ol) November 27, 2026

Τέσσερις μήνες χωρίς να γνωρίζει πού βρίσκονται οι κόρες της

Η σύλληψη των δύο αδελφών έγινε περίπου δύο εβδομάδες μετά τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των συγγενών, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μέσα στη νύχτα, όταν ένοπλοι και μασκοφόροι άνδρες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εισέβαλαν στο σπίτι τους και τις απομάκρυναν από τα κρεβάτια τους.

Η μητέρα τους, Μαρζιέχ Νουρμοχαμαντί, δεν είχε πληροφορίες για την τοποθεσία ή την κατάσταση των παιδιών της επί τέσσερις μήνες. Η αγωνία της έληξε προσωρινά τον Μάιο, όταν της δόθηκε άδεια να τις επισκεφθεί στη φυλακή Ντολαταμπάντ, στο Ισφαχάν. Η εικόνα των δύο νεαρών, σύμφωνα με όσα περιγράφει η οικογένεια, ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Είχαν μώλωπες και πρηξίματα στα πρόσωπα, ενώ εμφανίζονταν να έχουν χάσει τούφες από τα μαλλιά τους. Οι συγγενείς αποδίδουν τα σημάδια αυτά στη βίαιη μεταχείριση κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, υποστηρίζοντας πως τις τραβούσαν από τα μαλλιά.

Η μητέρα τους δεν κατάφερε να αναγνωρίσει αμέσως τις κόρες της και χρειάστηκε να τις ακούσει να μιλούν για να βεβαιωθεί ότι ήταν εκείνες. Έκτοτε, όπως αναφέρεται, δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη επίσκεψη από μέλος της οικογένειας. Οι συνήγοροι των δύο γυναικών έχουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσφύγει επίσημα για τις καταγγελίες περί βασανιστηρίων και σεξουαλικής κακοποίησης. Ωστόσο, η διαδικασία διερεύνησης βρίσκεται υπό την εποπτεία αξιωματούχου που οι ίδιες οι κρατούμενες κατηγορούν για κακοποίηση.

Η δικαστική απόφαση και η κατηγορία που μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση

Το δικαστήριο εξέτασε τη συμμετοχή των δύο αδελφών σε διαδηλώσεις στην περιοχή του Ισφαχάν, όπου είχε σκοτωθεί μέλος των δυνάμεων ασφαλείας των Φρουρών της Επανάστασης. Η Ταρανέχ καταδικάστηκε για «μοχαρεμπέ», έναν όρο που μεταφράζεται ως «πόλεμος κατά του Θεού» και αποτελεί αδίκημα που προβλέπει την επιβολή θανατικής ποινής στο Ιράν. Σε δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το BBC, η κατηγορία συνδέεται με την επίδειξη αιχμηρού όπλου και την πρόθεση να κινδυνεύσει η ζωή πολιτών.

Η Ρομίνα τιμωρήθηκε με 25 χρόνια φυλάκισης για συνέργεια στο ίδιο αδίκημα. Οι δύο αδελφές, σύμφωνα με τον ξάδελφό τους, αρνούνται όσα τους αποδίδονται, ενώ ο ίδιος αμφισβητεί την ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων για την κατηγορία περί κατοχής όπλου από την Ταρανέχ. Η Μάι Σάτο έχει επισημάνει ότι στην ίδια υπόθεση έχουν επιβληθεί συνολικά δέκα θανατικές καταδίκες, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί επαρκώς οι πράξεις που αποδίδονται σε κάθε κατηγορούμενο.

Η Διεθνής Αμνηστία, από την πλευρά της, θεωρεί τις κατηγορίες σε βάρος των δύο αδελφών πολιτικά υποκινούμενες. Οι ιρανικές Αρχές απορρίπτουν τις αναφορές περί βασανιστηρίων, χαρακτηρίζοντας παραπλανητικές τις καταγγελίες για αύξηση των θανατικών ποινών που συνδέονται με τις διαδηλώσεις. Υποστηρίζουν ότι οι καταδίκες που ακολούθησαν τις κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου αφορούν σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η ανθρωποκτονία από πρόθεση και η «μοχαρεμπέ», ενώ δηλώνουν ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις αποτελούν νόμιμο δικαίωμα.

74 μαστιγώσεις σε τραγουδίστρια επειδή εμφανίστηκε χωρίς μαντίλα

Η υπόθεση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά από άλλο ένα περιστατικό που αναδεικνύει τις αυστηρές ποινές που επιβάλλονται στο Ιράν, καθώς η 29χρονη τραγουδίστρια Παραστού Αχμαντί υπέστη 74 μαστιγώσεις, ως τιμωρία για την εμφάνισή της χωρίς μαντίλα σε συναυλία που μεταδόθηκε μέσω YouTube. Η ποινή εκτελέστηκε τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιρανικού Τύπου.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna, επικαλούμενο τον δικηγόρο της καλλιτέχνιδας, η ίδια είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο, μαζί με τέσσερα μέλη του μουσικού της συγκροτήματος, για συναυλία που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2024.

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