Ο Τάσος Ποτσέπης ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματός του παρουσία ανήλικων παιδιών, ενώ δήλωσε ότι επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός το 2027.

ΟΤάσος Ποτσέπης, γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Αγάπη Μόνο», ο οποίος ήρθε έντονα στο προσκήνιο αυτές τις ημέρες μετά τη σύλληψή του για εξύβριση αστυνομικών, ανακοίνωσε σήμερα (23/11) την ίδρυση κόμματος.

Μάλιστα, δηλώνει ότι θα ήθελε να διεκδικήσει την πρωθυπουργία στις επόμενες εκλογές, το 2027.

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