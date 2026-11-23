Τάσος Ποτσέπης: Ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος - «Πρόθεσή μου να διεκδικήσω την Πρωθυπουργία το 2027»
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Ο Τάσος Ποτσέπης ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματός του παρουσία ανήλικων παιδιών, ενώ δήλωσε ότι επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός το 2027.
ΟΤάσος Ποτσέπης, γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Αγάπη Μόνο», ο οποίος ήρθε έντονα στο προσκήνιο αυτές τις ημέρες μετά τη σύλληψή του για εξύβριση αστυνομικών, ανακοίνωσε σήμερα (23/11) την ίδρυση κόμματος.
Μάλιστα, δηλώνει ότι θα ήθελε να διεκδικήσει την πρωθυπουργία στις επόμενες εκλογές, το 2027.
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