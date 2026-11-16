Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Οδυσσέας Δήμας: Τι υποστήριξε για τα αναβολικά

Με απαγόρευση εξόδου από την χώρα και ενασχόλησης με την άρση βαρών, αφέθηκε ελεύθερος ο Οδυσσέας Δήμας, που έδωσε την δική του εκδοχή για τις ουσίες και τις χειρόγραφες σημειώσεις

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε ο Οδυσσέας Δήμας, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Σε βάρος του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από την χώρα και απαγόρευση ενασχόλησης με το άθλημα της άρσης βαρών.

Κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε εμπλοκή στην προμήθεια ή την χορήγηση αναβολικών ουσιών σε αθλητές. Παράλληλα, παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν στο σπίτι του, καθώς και για τις χειρόγραφες σημειώσεις με χρηματικά ποσά και ονόματα αθλητών.

Ο κατηγορούμενος προσήλθε στο ανακριτικό γραφείο το μεσημέρι και αρνήθηκε τις πράξεις που αφορούν την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών κατ’ επάγγελμα και με σκοπό το οικονομικό όφελος, καθώς και την παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Τι υποστήριξε για τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι του

Στο απολογητικό του υπόμνημα ο Οδυσσέας Δήμας υποστήριξε ότι τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν στην κατοικία του προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση και αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με διακίνηση ή εμπορία απαγορευμένων ουσιών.

«Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με τυχόν διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών. Όλα τα σκευάσματα τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι μου τα κατείχα αποκλειστικά για δική μου χρήση»

Όπως διευκρίνισε, τα περισσότερα από τα σκευάσματα ήταν νόμιμα προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ (WADA).

Για όσα περιλαμβάνονται στον κατάλογο της WADA, ισχυρίστηκε ότι τα είχε προμηθευτεί για θεραπευτικούς λόγους, λόγω μυοσκελετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με τη δική του περιγραφή, το 20% των κατασχεθέντων σκευασμάτων αφορούσε απαγορευμένες ουσίες για προσωπική χρήση, ενώ το υπόλοιπο 80% αποτελούνταν από νόμιμα φάρμακα που δεν διέθεταν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η εξήγηση για τις σημειώσεις με τα ποσά και τα ονόματα αθλητών

Ο κατηγορούμενος έδωσε επίσης εξηγήσεις για τις χειρόγραφες σημειώσεις που εντοπίστηκαν στο σπίτι του, στις οποίες αναγράφονταν χρηματικά ποσά από 80 έως 700 ευρώ, καθώς και ονόματα αθλητών. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι οι καταγραφές αφορούσαν αγοραπωλησίες συμπληρωμάτων διατροφής, και υποστήριξε ότι τα χρήματα προέρχονταν από χορηγία φίλου του αθλήματος και είχαν δοθεί για την αγορά σκευασμάτων που προορίζονταν για αθλητές τους οποίους είχε προπονήσει.

«Κάποιος φίλος του αθλήματος ήθελε να κάνει χορηγία και μου έδωσε τα χρηματικά ποσά που αναγράφονται στις σημειώσεις (700, 600 και 80 ευρώ) για την αγορά των απαραίτητων συμπληρωμάτων διατροφής που έπαιρναν οι αθλητές»

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι οι σημειώσεις έφεραν υπογραφές ως αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να καταγράφεται ότι τα χρήματα διατέθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και ότι οι αθλητές παρέλαβαν τα σκευάσματά τους.

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