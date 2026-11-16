Πολυτεχνείο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα – Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την Τετάρτη

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάθμευσης ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο.

Αυξημένα μέτρα για την κυκλοφορία και τη στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας τίθενται σε εφαρμογή ενόψει των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Οι περιορισμοί ξεκίνησαν από την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, επηρεάζοντας τόσο τους οδηγούς όσο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πού ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τα πρώτα μέτρα εφαρμόζονται από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής, κυρίως στην περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο και τα Εξάρχεια. Προβλέπονται απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε δρόμους της ευρύτερης περιοχής.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ανήμερα της επετείου, οι περιορισμοί θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος του κέντρου της πρωτεύουσας. Ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα θα ισχύσουν και στους δρόμους γύρω από την αμερικανική πρεσβεία, λόγω της καθιερωμένης πορείας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα μέτρα και να προγραμματίζουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή 15 έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Από τις 06:00 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, στις ακόλουθες οδούς:

Στουρνάρη, στο τμήμα μεταξύ της πλατείας Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη

Πεζόδρομος Τοσίτσα

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της λεωφόρου Αλεξάνδρας

Τζωρτζ, στο τμήμα μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου

Μπόταση, στο τμήμα μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου

Κάνιγγος, στο τμήμα μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη

Σολωμού, στο τμήμα μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της πλατείας Εξαρχείων

Καποδιστρίου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου

Πλατεία Εξαρχείων

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της πλατείας Κάνιγγος

Αβέρωφ, στο τμήμα μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη

Βερανζέρου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη

Σπύρου Τρικούπη, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Αλεξάνδρας και της πλατείας Εξαρχείων

Σόλωνος, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου για την πορεία

Επιπλέον κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα κορύφωσης των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα, από τις 06:00 το πρωί θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας, μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, στους εξής δρόμους:

Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη

Πλατεία Ομονοίας

Αιόλου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη

Πλατεία Συντάγματος

Βασιλέως Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη

Γέλωνος, στο τμήμα μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα μεταξύ της οδού Γέλωνος και της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας

Δορυλαίου, στο τμήμα μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη

Λεωφόρος Συγγρού, στο τμήμα μεταξύ της οδού Αθανασίου Διάκου και της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα μεταξύ της Ιεράς Οδού και της πλατείας Ομονοίας

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της

Ερμού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς)

Τσόχα, σε όλο το μήκος της

Σούτσου, στο τμήμα μεταξύ της πλατείας Μαβίλη και της οδού Τσόχα

Ζαχάρωφ, στο τμήμα μεταξύ των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας

Λεωφόρος Κηφισίας, στο τμήμα μεταξύ των λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Λεωφόρος Μεσογείων, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Φειδιππίδου, στο τμήμα μεταξύ των λεωφόρων Μεσογείων και Βασιλίσσης Σοφίας

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου

Βασιλέως Αλεξάνδρου, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου

Βεντήρη, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου

Χατζηγιάννη Μέξη, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου

Ηριδανού, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας

Αιγινήτου, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου

Λούρου, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου

Λαμψάκου, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου

Σεμιτέλου, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου

Κερασούντος, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου

Καρτάλη, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Έβρου

Λυκαονίας, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Έβρου

Αγγέλου Πυρρή, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Έβρου

Ξενίας, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου

Οι παραπάνω διακοπές κυκλοφορίας θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στο οδικό δίκτυο.

Αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Λόγω των εκδηλώσεων και των κυκλοφοριακών περιορισμών, θα πραγματοποιηθούν επίσης τροποποιήσεις στα δρομολόγια και στις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ, σύμφωνα με απόφαση της Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ).

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει σχεδιάσει πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν, από την Κυριακή 15 έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τη διέλευση και τη στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας, γύρω από την αμερικανική πρεσβεία και γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση.

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