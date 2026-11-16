Ιστορικό ραντεβού στην Κίνα: Τραμπ, Πούτιν και Σι για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι - Η ατζέντα που θα συζητηθεί

Για πρώτη φορά οι πρόεδροι των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας θα βρεθούν μαζί στο ίδιο τραπέζι, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία.

Μια συνάντηση με ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στη Σεντζέν της Κίνας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ θα βρεθούν για πρώτη φορά όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Το Πεκίνο επιβεβαίωσε τη Δευτέρα τη διεξαγωγή της τριμερούς συνόδου, η οποία αποκτά ξεχωριστή σημασία σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που ξεκινά την Τετάρτη, με την Κίνα να αναλαμβάνει τον ρόλο του οικοδεσπότη σε μια συζήτηση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολόκληρου του πλανήτη. Οι τρεις ηγέτες έχουν συναντηθεί αρκετές φορές μεταξύ τους σε διμερές επίπεδο, ωστόσο αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχουν από κοινού σε μια τέτοια συνάντηση. Τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Κρεμλίνο είχαν προαναγγείλει την επικείμενη συνάντηση, με την επίσημη επιβεβαίωση από το Πεκίνο να οριστικοποιεί πλέον το ραντεβού.

Πυρηνικά, Ιράν και Ουκρανία

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν τους τρεις ηγέτες είναι ο περιορισμός των πυρηνικών όπλων. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιδιώκει να ανοίξει τη συζήτηση για τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς η Κίνα δεν έχει δείξει διάθεση να αποδεχθεί περιορισμούς αντίστοιχους με εκείνους που θα μπορούσαν να συμφωνήσουν η Ουάσιγκτον και η Μόσχα.

Η θέση του Πεκίνου παραμένει διαχρονικά ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία, οι οποίες διαθέτουν τα δύο μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια στον κόσμο, πρέπει να προχωρήσουν πρώτες σε ουσιαστικές μειώσεις. Η Κίνα θεωρεί ότι το δικό της οπλοστάσιο δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνα των δύο υπερδυνάμεων και, ως εκ τούτου, δεν αποδέχεται την εξίσωση των υποχρεώσεων.

Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη αναφορά στη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη διεθνή ασφάλεια, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν επηρεάσει τις ισορροπίες μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Η δύσκολη εξίσωση της Ουκρανίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ενδεχόμενο συζήτησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ δεν αναμένεται να θέσει ο ίδιος πρώτος το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο θεωρείται δύσκολο να απουσιάσει εντελώς από τις συνομιλίες, δεδομένης της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η στάση της Κίνας έχει τη δική της σημασία. Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ αποκάλυψε ότι, σε πρόσφατη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, ο Κινέζος ηγέτης εμφανίστηκε ενοχλημένος όταν τέθηκε η ιδέα για τριμερείς συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Σι υπογράμμισε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό πόλεμο και ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξακολουθεί να διατηρεί αμετακίνητη τη θέση του για την Ουκρανία. Στις πρόσφατες επαφές του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, φέρεται να επανέλαβε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει αν επιθυμεί ειρήνη ή πόλεμο. Οι επαφές αυτές πραγματοποιήθηκαν μετά από έναν ακόμη γύρο συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο τραπέζι και οι εμπορικές σχέσεις

Πέρα από τα ζητήματα ασφάλειας, η τριμερής συνάντηση ενδέχεται να έχει και ισχυρή οικονομική διάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η εμπορική εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο. Οι δύο πλευρές έχουν λόγους να επιδιώξουν την παράτασή της, παρά τις νέες εντάσεις που εμφανίζονται στις διμερείς τους σχέσεις.

Παράλληλα, οι συνομιλίες θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για ένα πιο σταθερό πλαίσιο στις εμπορικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές αποφάσεις της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές.

Η παρουσία των τριών ηγετών στην ίδια αίθουσα αποκτά, επομένως, σημασία που ξεπερνά τα όρια μιας ακόμη διπλωματικής συνάντησης. Πυρηνικά όπλα, πόλεμος στη Μέση Ανατολή, Ουκρανία και εμπορικές σχέσεις συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο συζητήσεων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο κατά πόσο η συνάντηση της Πέμπτης θα περιοριστεί σε μια συμβολική κίνηση ή θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

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