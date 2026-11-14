Οδυσσέας Δήμας: «Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο» – Η πρώτη δήλωσή του μετά τη σύλληψη

Ο 58χρονος προπονητής, που κατηγορείται για παράνομη προμήθεια και εμπορία αναβολικών, αρνείται ότι έδωσε με πρόθεση απαγορευμένες ουσίες στον ανήλικο γιο του

Ο Οδυσσέας Δήμας τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας αναβολικών ουσιών. Ο 58χρονος προπονητής, αδερφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, αρνείται ότι χορήγησε εν γνώσει του αναβολικά στον ανήλικο γιο του και ζητά συγγνώμη από την οικογένειά του για τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, καθώς σύμφωνα με την έρευνα φέρεται να προμήθευε με απαγορευμένες ουσίες νεαρούς αθλητές, μεταξύ των οποίων και ανήλικους. Ο πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Τι υποστηρίζει για τα αναβολικά

Μιλώντας στο Mega, ο Οδυσσέας Δήμας υποστήριξε ότι έχει σταματήσει να προπονεί αθλητές εδώ και δύο χρόνια, ενώ έκανε λόγο για παραπληροφόρηση σχετικά με την υπόθεση του γιου του. «Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια επικαλέστηκε δικαστική απόφαση του ΑΣΕΑΔ, υποστηρίζοντας ότι στην υπόθεση του γιου του είχε χρησιμοποιηθεί νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, στο οποίο δεν αναγραφόταν η αναβολική ουσία. Όπως είπε, το ΑΣΕΑΔ, το οποίο αποτελείται από τακτικούς δικαστές, έκανε δεκτή αυτή την εκδοχή και του καταλόγισε αμέλεια. Για τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν στο σπίτι του, υποστήριξε ότι είναι νόμιμα, με εξαίρεση ορισμένα για τα οποία, όπως ανέφερε, θα αποδείξει ότι τα χρησιμοποιεί για ιατρικούς λόγους.

Η συγγνώμη στον Πύρρο Δήμα και την οικογένειά του

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Οδυσσέας Δήμας απευθύνθηκε στον αδερφό του, Πύρρο Δήμα, και στην οικογένειά του, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί.

«Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο Δήμα και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση, εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τον 58χρονο να αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα.

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