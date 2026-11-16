Έχει κερδίσει ένα εκατομμύριο ευρώ στο EuroMillions, αλλά δεν το έχει εισπράξει: Πότε λήγει η προθεσμία

Η διοργανώτρια εταιρεία της γαλλικής λοταρίας αναζητά τον κάτοχο ενός τυχερού δελτίου που κέρδισε ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς η προθεσμία για την εξαργύρωση πλησιάζει.

Ένα εκατομμύριο ευρώ περιμένει τον ιδιοκτήτη ενός τυχερού δελτίου στη Γαλλία, ο οποίος όμως δεν έχει εμφανιστεί ακόμη για να διεκδικήσει τα χρήματά του. Η διοργανώτρια εταιρεία της γαλλικής λοταρίας έχει ξεκινήσει προσπάθεια εντοπισμού του, καθώς απομένουν πλέον ελάχιστες ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία και το ποσό να χαθεί οριστικά για τον νικητή.

Το δελτίο επικυρώθηκε στην περιοχή Ιλ-ε-Βιλέν, στη Βρετάνη, και κέρδισε το συγκεκριμένο ποσό στην κλήρωση της 22ας Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για το παιχνίδι My Million, το οποίο συνδέεται με το EuroMillions και προσφέρει σε έναν συμμετέχοντα από τη Γαλλία ένα επιπλέον έπαθλο ενός εκατομμυρίου ευρώ σε κάθε κλήρωση. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την κλήρωση, ο κάτοχος του νικητήριου δελτίου δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη με τη διοργανώτρια εταιρεία.

Ο κωδικός που αναζητούν

Η γαλλική εταιρεία λοταρίας έχει δημοσιοποιήσει τον τυχερό κωδικό, προκειμένου να διευκολύνει τον εντοπισμό του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από το δελτίο. Πρόκειται για τον BE 101 8833, ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα εκατομμύριο ευρώ της κλήρωσης του Σεπτεμβρίου.

Η προθεσμία για την είσπραξη του ποσού λήγει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59. Ο νικητής έχει στη διάθεσή του συνολικά 60 ημέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης για να εμφανιστεί και να ακολουθήσει τη διαδικασία διεκδίκησης του επάθλου. Εάν δεν το κάνει εγκαίρως, θα χάσει οριστικά το δικαίωμα είσπραξης και το ένα εκατομμύριο ευρώ θα επιστρέψει στο σύστημα της λοταρίας.

Μάλιστα, οι υπεύθυνοι έχουν απευθύνει δημόσια έκκληση στους παίκτες της περιοχής να ελέγξουν ξανά τα δελτία τους. Δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια ακριβώς πόλη ή σε ποιο πρακτορείο επικυρώθηκε το τυχερό δελτίο, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια εντοπισμού του κατόχου του.

Τα ξεχασμένα εκατομμύρια

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο χρηματικό έπαθλο κινδυνεύει να μείνει χωρίς δικαιούχο στη Γαλλία. Αν και οι περιπτώσεις αυτές είναι σχετικά σπάνιες, έχουν υπάρξει στο παρελθόν νικητές που δεν εμφανίστηκαν ποτέ για να εισπράξουν τα χρήματά τους.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό του Αυγούστου του 2011, όταν ένα δελτίο που είχε επικυρωθεί στη Λα Σεζ-Ντι, στην περιοχή της Οβέρν, κέρδισε οκτώ εκατομμύρια ευρώ. Ο ιδιοκτήτης του δεν εμφανίστηκε μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και έχασε οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του ποσού.

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και τον Απρίλιο του 2022 στη Λουάρ-Ατλαντίκ, όπου ένα έπαθλο έξι εκατομμυρίων ευρώ δεν αναζητήθηκε ποτέ από τον νικητή του.

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