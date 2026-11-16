Οδυσσέας Δήμας: Ξέσπασε σε κλάματα όταν ρωτήθηκε για τα αναβολικά στον ανήλικο γιο του - Ολοκληρώθηκε η απολογία του

Ολοκληρώθηκε η απολογία του 58χρονου προπονητή για την υπόθεση των απαγορευμένων ουσιών – Στο πλευρό του στα δικαστήρια βρέθηκε ο αδελφός του, Πύρρος Δήμας

Ολοκληρώθηκε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα για την υπόθεση των αναβολικών, με τον 58χρονο προπονητή να αναμένει πλέον την απόφαση της ανακρίτριας και του εισαγγελέα σχετικά με την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Οδυσσέας Δήμας δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε κλάματα όταν ρωτήθηκε από την ανακρίτρια για τη χορήγηση αναβολικών στον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με το protothema.gr.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών στον γιο του, ενώ αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Νωρίτερα, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων είχε βρεθεί και ο αδελφός του, Πύρρος Δήμας, προκειμένου να του συμπαρασταθεί κατά τη δικαστική διαδικασία.

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