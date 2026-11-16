ΙΧ μπήκε με ταχύτητα σε πλατεία της Γλυφάδας, ενώ ο συνοδηγός κρεμόταν από το παράθυρο (vid)

Επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο σε πλατεία της Γλυφάδας, όπου κινούνταν οικογένειες με παιδιά και ηλικιωμένοι

Αναστάτωση προκαλεί βίντεο από τη Γλυφάδα, στο οποίο καταγράφεται ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό με πρωταγωνιστές δύο νεαρούς που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο οδηγός εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρική πλατεία της περιοχής, ενώ ο συνοδηγός του είχε βγει από το παράθυρο και κρεμόταν έξω από το όχημα.

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ φαίνεται ο οδηγός να πραγματοποιεί επικίνδυνο ελιγμό, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον συνοδηγό όσο και όσους βρίσκονταν στον χώρο.

Η επιλογή του σημείου κάνει το περιστατικό ακόμη πιο ανησυχητικό, καθώς πρόκειται για πλατεία όπου συχνάζουν οικογένειες με μικρά παιδιά, γονείς με καροτσάκια και ηλικιωμένοι. Το βίντεο αναμένεται να διατεθεί στην Αστυνομία, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι, εφόσον διαπιστωθεί πως από την οδηγική συμπεριφορά προέκυψε κίνδυνος, θα σχηματιστεί δικογραφία. Παράλληλα, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

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