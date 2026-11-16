Δήμητρα Λιάνη: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

Το νεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου και άγνωστες πτυχές της κοινής του ζωής με τη Δήμητρα Λιάνη. Όσα εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή της.

Η Δήμητρα Λιάνη βρέθηκε στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος «Τετ-Α-Τετ» και μίλησε για στιγμές της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να μεταφερθεί η ζωή του στη μεγάλη οθόνη. 30 χρόνων από τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού, η τρίτη και τελευταία σύζυγός του βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» του Τάσου Τρύφωνος, όπου αναφέρθηκε στη σχέση τους, στις κοινές τους στιγμές και σε όσα θα ήθελε να είχε κάνει διαφορετικά.

«Δεν μου έχει γίνει πρόταση να γίνει η ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου ταινία ή σειρά. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό, να προβληθεί στην αληθινή της διάσταση. Γιατί προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν ιστορίες, ενώ υπήρξε ένας έρωτας βαθύς, μια αγάπη και ένας σεβασμός και εκείνος προς εμένα, αλλά και εγώ προς εκείνον. Εγώ ήμουν ένα σφουγγαράκι που ρουφούσα ιστορία, γνώση, αγάπη, τρυφερότητα, δηλαδή αυτά δεν τα βρίσκεις σήμερα. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις.

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