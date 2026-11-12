Μετρό: Απόπειρα αυτοκτονίας στον σταθμό Ηλιούπολης – Ποιοι σταθμοί είναι εκτός λειτουργίας

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Γραμμή 2 του Μετρό το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά από περιστατικό στον σταθμό Ηλιούπολη. Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

Προσωρινές διακοπές στην κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11), έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας στον σταθμό Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη – Ελληνικό.

Παράλληλα, οι σταθμοί Ηλιούπολη και Άλιμος παραμένουν προσωρινά εκτός λειτουργίας, μέχρι νεότερης ενημέρωσης από την εταιρεία.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημέρωσε το επιβατικό κοινό για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

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