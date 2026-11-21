Συναγερμός σήμανε στην Περιφερειακή Υμηττού μετά την πρόσκρουση οχήματος στα διόδια, όπου χρειάστηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Περιφερειακή Υμηττού, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα διόδια της Αττικής Οδού.

Το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στα διόδια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τιμόνι βρισκόταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Στο σημείο του τροχαίου κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας άνδρας, με χρήση διασωστικής σειράς, από EIX όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στον Περιφερειακό Υμηττού. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 21, 2026

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