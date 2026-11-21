Επίθεση σε ανήλικη που επέστρεφε στο σπίτι της καταγγέλθηκε στην Ξάνθη, με τις φωνές της και την αντίδραση των κατοίκων να αποτρέπουν τη διαφυγή του δράστη.

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης η υπόθεση επίθεσης σε βάρος ανήλικης κοπέλας, με φερόμενο ως δράστη έναν διανομέα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης, κοντά σε δύο σχολεία και ένα υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ, το οποίο συγκεντρώνει καθημερινά αρκετά παιδιά.

Η επίθεση φέρεται να έγινε στις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής, σε ώρα κατά την οποία πολλά παιδιά βρίσκονται ακόμη στην περιοχή για να παίξουν.

Η αντίδραση της ανήλικης και η κινητοποίηση των κατοίκων

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσο «Φωνή της Ξάνθης», ο άνδρας φέρεται να προσέγγισε και να επιτέθηκε στην ανήλικη την ώρα που εκείνη επέστρεφε στο σπίτι της. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιχείρησε να την ακινητοποιήσει, προχωρώντας σε θωπεία σε ευαίσθητα σημεία του σώματός της.

Η κοπέλα αντέδρασε αμέσως, βάζοντας τις φωνές και ζητώντας βοήθεια, με τις κραυγές της να γίνονται αντιληπτές από κατοίκους των γύρω σπιτιών, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν από τα μπαλκόνια τους. Η αντίδρασή τους φαίνεται πως ανάγκασε τον φερόμενο ως δράστη να εγκαταλείψει το σημείο και να απομακρυνθεί με τη μοτοσικλέτα του.

Η σύλληψη του διανομέα

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με τις Αρχές να εντοπίζουν τον άνδρα λίγη ώρα μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθη μέσα στο κατάστημα όπου εργαζόταν.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, όπου, σύμφωνα με το τοπικό δημοσίευμα, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

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