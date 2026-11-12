Το 79 μ.Χ., ο Βεζούβιος έθαψε ντουλάπα στην Πομπηία: Τώρα, αποκαλύφθηκαν τα μυστικά της γυναίκας που την γέμισε

Αρχαιολόγοι στην Πομπηία ανακατασκεύασαν μια ξύλινη ντουλάπα που έμεινε σφραγισμένη για σχεδόν δύο χιλιετίες, αποκαλύπτοντας τα προσωπικά αντικείμενα μίας κατοίκου.

Η ηφαιστειακή έκρηξη του Βεζουβίου το 79 μ.Χ. «πάγωσε» τον χρόνο στην Πομπηία, αφήνοντας πίσω της μοναδικά τεκμήρια της ρωμαϊκής καθημερινότητας.

Σύμφωνα με τα νεότερα ευρήματα από το Αρχαιολογικό Πάρκο της πόλης, ειδικοί κατάφεραν να ανακατασκευάσουν μια απλή ξύλινη ντουλάπα που παρέμεινε άθικτη και κλειστή επί αιώνες σε μια κατοικία επί της Via dell'Abbondanza.

Παρόλο που το ξύλο αποσυντέθηκε με το πέρασμα του χρόνου, η στάχτη λειτούργησε σαν φυσικό καλούπι, διατηρώντας το αποτύπωμά του με εντυπωσιακή λεπτομέρεια.

Τι βρέθηκε μέσα στην ντουλάπα

Το έπιπλο, ύψους περίπου δύο μέτρων, διέθετε δύο φύλλα και έκρυβε στα ράφια του καθημερινά σκεύη, ένα γυάλινο μπουκάλι για αρώματα, χάλκινες τσιμπίδες, καθώς και μια μικρή πλάκα από σχιστόλιθο που χρησίμευε ως παλέτα μακιγιάζ για την ανάμειξη χρωστικών ουσιών.

Στο χαμηλότερο ράφι εντοπίστηκε ένα μικρό κουτί με οκτώ μολυβένια βάρη, στοιχείο που υποδηλώνει πιθανή εμπορική δραστηριότητα, μαζί με ένα καλαθάκι που περιείχε 38 χάλκινα νομίσματα, τα περισσότερα από την εποχή του αυτοκράτορα Νέρωνα. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ποσό επαρκούσε για την αγορά περίπου δεκατεσσάρων φλιτζανιών από το πολυτελές κρασί Φαλέρνο. Σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού βρέθηκαν επίσης τα υπολείμματα τουλάχιστον δύο ποντικιών μέσα σε έναν αμφορέα.

Ωστόσο, το πιο συναισθηματικά φορτισμένο αντικείμενο που ήρθε στο φως είναι ένα σύνολο 24 φυλαχτών από οστό, γυαλί, φαγιεντιανή (υλικό από πυροσυσσωματωμένο χαλαζία) και ορυκτό κρύσταλλο, τα οποία φυλάσσονταν προσεκτικά μέσα σε ένα υφασμάτινο πουγκί.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «crepundia», δηλαδή περιδέραια που οι Ρωμαίοι φορούσαν στα παιδιά τους για προστασία. Η παρουσία τους μέσα στη ντουλάπα της γυναίκας μαρτυρεί ότι η ιδιοκτήτρια τα κρατούσε κοντά της σε όλη της τη ζωή ως ένα πολύτιμο ενθύμιο των παιδικών της χρόνων.

Ο διευθυντής του πάρκου, Γκαμπριέλ Ζουχτρίγκελ, σημειώνει ότι παρόλο που η ακριβής ταυτότητα των ενοίκων παραμένει άγνωστη, τα αντικείμενα αυτά μας φέρνουν πιο κοντά στις προσωπικές τους στιγμές.

Αν και παραμένει ασαφές αν κατάφεραν να διαφύγουν ή έχασαν τη ζωή τους κατά την καταστροφική έκρηξη, τα νομίσματα αποδεικνύουν ότι δεν επέστρεψαν ποτέ για να πάρουν τα πολυτιμότερα υπάρχοντά τους.

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