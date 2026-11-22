Αυτοί οι δύο μήνες έχουν καταγραφεί ως οι μήνες με τα περισσότερα διαζύγια, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον. Όπως καταλαβαίνεις, θα μιλήσουμε με δεδομένα.

Φανταζόσουν ποτέ ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι μήνες μέσα στη χρονιά κατά τους οποίους τα περισσότερα ζευγάρια αποφασίζουν να βάλουν τέλος στον γάμο τους; Κι όμως, υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, το οποίο δεν προέκυψε από κάποια δημοσκόπηση στα social media, αλλά από έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, που δημοσιεύτηκε το 2016. Όπως καταλαβαίνεις, θα μιλήσουμε με επιστημονικά δεδομένα.

Οι ερευνητές παρατήρησαν, ότι οι αιτήσεις διαζυγίου παρουσιάζουν δύο σημαντικές αυξήσεις μέσα στον χρόνο: μία τον Μάρτιο και μία τον Αύγουστο. Και το ενδιαφέρον είναι πως οι δύο αυτοί μήνες έρχονται αμέσως μετά από περιόδους που θεωρητικά συνδέονται με την οικογένεια, την ξεκούραση και τις όμορφες στιγμές: τα Χριστούγεννα και τις καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό; Μήπως οι γιορτές και οι διακοπές δεν είναι τελικά τόσο ειδυλλιακές για όλα τα ζευγάρια;

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