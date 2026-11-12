«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της»: Νέες καταγγελίες για την υπόθεση Τσαβδαρίδη - Φωτογραφίες και φύλλα αγώνα

Γονείς αθλητριών υποστηρίζουν ότι η κόρη του πρώην υφυπουργού δεν συμμετείχε σε προπονήσεις και αγώνες, ενώ η ομοσπονδία επιβεβαιώνει ότι διέθετε δελτίο αθλητικής ιδιότητας

Σε νέα τροπή εξελίσσεται η υπόθεση που οδήγησε στην παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, με τις εξηγήσεις του σχετικά με την μοριοδότηση της κόρης του, η οποία είχε δηλωθεί ως αθλήτρια στην πρωταθλήτρια ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας, να μην πείθουν το Μέγαρο Μαξίμου. Ταυτόχρονα οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ολοένα και πληθαίνουν.

Γονείς άλλων αθλητριών υποστηρίζουν ότι η νεαρή κοπέλα είχε ουσιαστικά εικονική παρουσία με στόχο, όπως καταγγέλλουν, να εξασφαλίσει την προβλεπόμενη αθλητική μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Το Mega παρουσίασε φωτογραφίες και φύλλα αγώνα, τα οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, ενισχύουν τους ισχυρισμούς ότι η κόρη του πρώην υφυπουργού δηλωνόταν στις επίσημες αναμετρήσεις, χωρίς να έχει ενεργό αγωνιστικό ρόλο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, η κοπέλα ταξίδευε αυθημερόν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εμφανίζεται στα φύλλα αγώνα, χωρίς να συμμετέχει συστηματικά στις προπονήσεις ή στους αγώνες. Σε φωτογραφία που προβλήθηκε από το κανάλι, εμφανίζεται να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας φορώντας πολιτικά ρούχα.

«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της»

Οι μαρτυρίες γονέων αθλητριών της Πυλαίας είναι ιδιαίτερα αιχμηρές. Ένας πατέρας, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη αθλήτρια δεν είχε ουσιαστική επαφή με το άθλημα.

«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της, δεν ξέρει το παιδί χάντμπολ, δεν ξέρει, δεν μπήκε ποτέ μέσα στο γήπεδο. Για όλα υπάρχουν αποδείξεις, ξεκάθαρες αποδείξεις, υπάρχουν βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφίες, τα φύλλα αγώνος»

Στα έγγραφα των αγώνων που παρουσιάστηκαν, το όνομα της κόρης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη βρίσκεται στο τέλος της λίστας των αθλητριών. Οι καταγγέλλοντες επισημαίνουν ότι δεν προκύπτει από αυτά συμμετοχή της στον αγωνιστικό χώρο.

Ένας ακόμη γονέας έθεσε ερωτήματα για το πώς ήταν δυνατόν μια κοπέλα που ζούσε στην Αθήνα να αποτελεί μέλος ομάδας της Θεσσαλονίκης, όταν οι προπονήσεις πραγματοποιούνταν καθημερινά.

Η μοριοδότηση και η αίτηση για το Παιδαγωγικό Τμήμα Ρόδου

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης έχει δηλώσει ότι η κόρη του δεν χρησιμοποίησε την πρόσθετη μοριοδότηση που προβλέπεται για αθλητές με διακρίσεις, προκειμένου να εισαχθεί σε πανεπιστημιακό τμήμα.

«Η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να ενταχθεί σε κάποια σχολή σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Η κόρη μου συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όπως κάθε παιδί, διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο τμήμα Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας»

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή Live News, η κόρη του πρώην υφυπουργού συγκέντρωσε περίπου 9.700 μόρια και εισήχθη στο Τμήμα Γεωπονίας της Λάρισας. Στη συνέχεια, φέρεται να αξιοποίησε τη διαδικασία του 10%, καταθέτοντας αίτηση για εισαγωγή στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου, χωρίς τελικά να εγγραφεί και να φοιτήσει εκεί.

Οι γονείς των αθλητριών υπογραμμίζουν ότι το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά το αν έγινε τελικά χρήση των πρόσθετων μορίων, αλλά και τις διαδικασίες που προηγήθηκαν.

«Θα περιμέναμε να ακούσουμε μια μεταμέλεια από το περιβάλλον του υφυπουργού και του σωματείου. Αντιθέτως, ακούσαμε ότι δεν έγινε χρήση των μορίων. Το ζήτημα δεν είναι αν έκανε χρήση των μορίων ή όχι. Δηλαδή, αν δεν χρησιμοποιήσω τα "κλεμμένα", δεν "έκλεψα"; Η εκ των υστέρων μη αξιοποίηση ενός ενδεχόμενου οφέλους δεν αναιρεί ούτε νομιμοποιεί τις πράξεις και τις διαδικασίες που προηγήθηκαν»

Οι γονείς επικαλούνται και το φωτογραφικό υλικό από τις αναμετρήσεις της Πυλαίας, υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνει μια αθλήτρια που δεν συμμετείχε ενεργά στη δραστηριότητα της ομάδας. Σε ορισμένες φωτογραφίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νεαρή εμφανίζεται καθισμένη μόνη της στον πάγκο, ενώ οι υπόλοιπες αθλήτριες κάνουν προθέρμανση. Σε άλλες περιπτώσεις, φέρεται να μην παίρνει μέρος ούτε στις συγκεντρώσεις της ομάδας και στις οδηγίες του προπονητή.

Παράλληλα, γονείς κάνουν λόγο για καταβολή σημαντικού χρηματικού ποσού προς το σωματείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μοριοδότηση της κοπέλας. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί μέρος των καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί και δεν παρουσιάζεται ως επιβεβαιωμένο γεγονός.

Οι αναφορές για ένταση και απειλές προς τον προπονητή

Στο ίδιο ρεπορτάζ περιλαμβάνονται και πληροφορίες σχετικά με τη στάση του προπονητή της ομάδας, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι η απόφαση να μην αγωνίζεται η συγκεκριμένη αθλήτρια δεν ήταν δική του, αλλά είχε ληφθεί από τη διοίκηση του σωματείου. Η απόφαση αυτή φέρεται να συνδέεται με περιστατικό έντασης που σημειώθηκε έξω από γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, πριν από αγώνα.

Ο προπονητής φέρεται να μην επέτρεπε στην κοπέλα να μπει στον αγωνιστικό χώρο, εκτιμώντας ότι υπήρχε κίνδυνος για τη σωματική της ακεραιότητα εξαιτίας της έντασης και της σκληρότητας του αθλήματος. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιδίωκε να προστατεύσει την αγωνιστική πορεία της ομάδας, η οποία διεκδικούσε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

Αναφέρεται επίσης ότι ο προπονητής φέρεται να έχει δεχθεί απειλές, ωστόσο, ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Από τον αθλητικό χώρο εκφράζονται ανησυχίες για την ασφάλειά του, καθώς φέρεται να βρέθηκε στη μέση μιας ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης.

Η απάντηση της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης

Θέση για την υπόθεση πήρε και η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης, η οποία επιβεβαίωσε ότι η 17χρονη διέθετε νόμιμα εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Δεν τοποθετήθηκε, ωστόσο, επί του ζητήματος της ουσιαστικής αγωνιστικής συμμετοχής της.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Σύμφωνα με τα επίσημα αγωνιστικά στοιχεία, η συγκεκριμένη αθλήτρια διαθέτει νόμιμα εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και είχε φυσική παρουσία στον πάγκο της ομάδας της κατά τη διάρκεια των αγώνων στους οποίους δηλώθηκε. Ασφαλώς, τέτοιου είδους επιλογές ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα ηθικής τάξης, αξιοκρατίας ή ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αθλητριών ενός σωματείου»

Για το θέμα μίλησε και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, διευκρινίζοντας ότι το δελτίο της κοπέλας εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

«Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με σαφήνεια είναι ότι το δελτίο αθλουμένης βγήκε τον Οκτώβριο του 2025. Εάν σε μικρότερη ηλικία συμμετείχε σε αγώνες χωρίς δελτίο στην κατηγορία των μίνι, δεν είναι επίσημοι αγώνες, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ», ανέφερε.

Τέλος, το Mega αναζήτησε στοιχεία σχετικά με το ενδεχόμενο προηγούμενης αθλητικής παρουσίας της κόρης του πρώην υφυπουργού σε ομάδα χάντμπολ της Βέροιας, όπου φέρεται να διέμενε έως το καλοκαίρι του 2025. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι απαντήσεις που έλαβε το κανάλι ήταν αρνητικές.

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