Η πιο χιονισμένη πόλη στον κόσμο δεν βρίσκεται στη Σιβηρία: Ρίχνει έξι έως επτά μέτρα ετησίως (vid)

Παρά το γεγονός ότι η Σιβηρία φημίζεται για το ψύχος της, μία περιοχή στην Ιαπωνία κατέχει τον τίτλο της πιο χιονισμένης πόλης παγκοσμίως.

Αν και το Γιακούτσκ στη Σιβηρία είναι ευρέως γνωστό ως μία από τις πιο κρύες πόλεις στον πλανήτη, δεν είναι η περιοχή που δέχεται τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις. Αυτή η πρωτιά ανήκει στο Αόμορι, μια πόλη στη βόρεια Ιαπωνία που βιώνει πρωτοφανείς ποσότητες χιονιού κάθε χειμώνα, φτάνοντας τα έξι έως επτά μέτρα ετησίως.

Η γεωγραφική θέση που ευνοεί τις υψηλές χιονοπτώσεις

Βρισκόμενο στο βόρειο άκρο του νησιού Χονσού, το Αόμορι είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης νομαρχίας. Ο χειμώνας φέρνει τεράστιους όγκους χιονιού που σκεπάζουν την πόλη για μήνες, ωστόσο το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο οι κάτοικοι συνεχίζουν απρόσκοπτα την καθημερινότητά τους.

Το μυστικό κρύβεται στη γεωγραφική θέση της περιοχής. Οι ψυχροί άνεμοι που ξεκινούν από τη Σιβηρία διασχίζουν την Ιαπωνική Θάλασσα, απορροφούν υγρασία και, καθώς συναντούν τα ορεινά εδάφη γύρω από το Αόμορι, ψύχονται και δημιουργούν πυκνά σύννεφα. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με την ορογραφική χιονόπτωση και τις διεργασίες τύπου sea-effect.

Οι ακραίες θερμοκρασίες από μόνες τους δεν εγγυώνται βαριές χιονοπτώσεις. Για να σχηματιστεί χιόνι, η ατμόσφαιρα χρειάζεται επαρκή υγρασία και τις κατάλληλες συνθήκες δημιουργίας νεφών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένες από τις ψυχρότερες περιοχές της Γης, όπως οι πολικές ζώνες, δέχονται ελάχιστο χιόνι λόγω χαμηλών επιπέδων υγρασίας, σε αντίθεση με το Αόμορι που τροφοδοτείται αδιάκοπα από υγρούς ανέμους.

Η διαχείριση του χιονιού από την πόλη

Η διαχείριση αυτών των τεράστιων ποσοτήτων αποτελεί τεράστια πρόκληση. Η πόλη διαθέτει εκτεταμένο σύστημα καθαρισμού με ειδικά εκχιονιστικά μηχανήματα που καθαρίζουν περίπου 200 χιλιόμετρα πεζοδρομίων, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις επιστρατεύονται ακόμη και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιαπωνίας για να βοηθήσουν.

Μεταξύ 2020 και 2024, το Αόμορι κατέγραψε μέσο όρο ετήσιας χιονόπτωσης 505,6 εκατοστών, ξεπερνώντας άλλες περιοχές όπως η Ασαχικάβα (457,6 εκατοστά) και το Σαπόρο (420,2 εκατοστά). Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι το Αόμορι αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα πόλης που έχει προσαρμόσει πλήρως τη ζωή της κάτω από τα μέτρα του χιονιού.

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