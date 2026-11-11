Καζακστάν: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στοιχεία που αμφισβητούν την ιστορία ενός σοβιετικού Γκουλάγκ

Μπουκάλια της περιόδου 1959-1961 και μαρτυρίες αποκαλύπτουν ότι ένα σοβιετικό στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας ενδέχεται να λειτουργούσε χρόνια μετά την επίσημη κατάργησή του.

Μια ανασκαφή σε πρώην σοβιετικό στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας στο Καζακστάν φέρνει στο φως στοιχεία που αμφισβητούν την επίσημη ιστορική εκδοχή για το τέλος της λειτουργίας του. Παρότι τα αρχεία αναφέρουν ότι το συγκρότημα Στεπλάγκ (Steplag) καταργήθηκε το 1956, αρχαιολογικά ευρήματα και η μαρτυρία ενός ηλικιωμένου κατοίκου υποδεικνύουν ότι τουλάχιστον ένα από τα στρατόπεδά του συνέχισε να κρατά φυλακισμένους για αρκετά χρόνια ακόμη.

Την έρευνα πραγματοποίησαν αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βοημίας, στην πόλη Πίλζεν της Τσεχίας, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Gulag.cz, η οποία μελετά την ιστορία των σοβιετικών στρατοπέδων από το 2009. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αρχαιολογική έρευνα σε πρώην στρατόπεδο Γκουλάγκ στο Καζακστάν.

Τι ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι στο πρώην Γκουλάγκ

Η ερευνητική ομάδα απέκτησε επίσημη πρόσβαση σε μια πρώην εγκατάσταση του Στεπλάγκ, στο χωριό Τερέκτι, κοντά στην πόλη Ζεζκαζγκάν του κεντρικού Καζακστάν. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν την έκταση του συγκροτήματος, στο οποίο υπήρχαν ξεχωριστοί χώροι κράτησης γυναικών και ανδρών, οικισμός για τους φρουρούς, διοικητήριο, χώρος καταναγκαστικής εργασίας, αλλά και ένα ξεχασμένο νεκροταφείο για τα θύματα. «Βρήκαμε τα κατάλοιπα ενός γυναικείου στρατοπέδου, ενός ανδρικού στρατοπέδου με αρχαιολογικά ευρήματα και όρθια κτίσματα, έναν ολόκληρο οικισμό για τους φρουρούς και ένα διοικητήριο», ανέφερε ο επικεφαλής αρχαιολόγος Πάβελ Βαρέκα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, από το συγκρότημα πέρασαν πιθανότατα περισσότεροι από 20.000 κρατούμενοι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι από την Ουκρανία, τις χώρες της Βαλτικής και άλλες περιοχές. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και περίπου 20 Τσεχοσλοβάκοι.

Τα μπουκάλια και η μαρτυρία που αλλάζουν την ιστορία

Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία, το Στεπλάγκ καταργήθηκε το 1956. Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν γυάλινα μπουκάλια που χρονολογούνται από το 1959 έως το 1961, δηλαδή αρκετά χρόνια μετά την ημερομηνία που θεωρούνταν ότι είχε σταματήσει η λειτουργία του. Τα ευρήματα συνδέονται με τη μαρτυρία του 78χρονου Μιζαμπάι Μπραλίν, του γηραιότερου κατοίκου του Τερέκτι. Ο ίδιος εγκαταστάθηκε στο χωριό το 1959 και θυμάται ότι τότε το γυναικείο στρατόπεδο εξακολουθούσε να είναι γεμάτο κρατούμενες.

Η μαρτυρία του ενισχύει την εκτίμηση ότι, παρά την επίσημη κατάργηση του Στεπλάγκ από τη Μόσχα, ορισμένες εγκαταστάσεις συνέχισαν να λειτουργούν υπό διαφορετική διοικητική δομή. «Φαίνεται ότι, παρότι το ίδιο το Στεπλάγκ καταργήθηκε και η διοίκησή του διαλύθηκε στη Μόσχα με μια απλή υπογραφή, αυτό δεν σήμαινε ότι το στρατόπεδο έκλεισε πραγματικά», δήλωσε ο Στέπαν Τσερνούσεκ, επικεφαλής της Gulag.cz.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης χρησιμοποιημένους κάλυκες στη βάση των φυλακίων. Ο Μπραλίν, αναφερόμενος στις γυναίκες που κρατούνταν εκεί, περιέγραψε τις συνθήκες με μια χαρακτηριστική φράση: «Τις κρατούσαν εκεί σαν ζώα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί ένας άνδρας να πυροβολήσει μια γυναίκα». Ο Τσερνούσεκ χαρακτήρισε καθοριστική τη συνομιλία με τον ηλικιωμένο κάτοικο, σημειώνοντας ότι χωρίς τη μαρτυρία του οι ερευνητές θα είχαν απαντήσεις μόλις στο 10% των ερωτημάτων τους, ενώ για τα υπόλοιπα θα μπορούσαν μόνο να κάνουν υποθέσεις.

Η σημασία της ανασκαφής και η αναφορά στο καθεστώς Πούτιν

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση drones, καταγραφή των επιφανειακών ευρημάτων, ανιχνευτών μετάλλων και περιορισμένων ανασκαφών, ώστε να καταγραφεί η διάταξη του στρατοπέδου χωρίς να καταστραφούν τα σωζόμενα κατάλοιπα. Οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι η μελέτη των ίδιων των εγκαταστάσεων μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία που απουσιάζουν από τα ιστορικά αρχεία. Η μαρτυρία των κατοίκων της περιοχής αποτελεί, επίσης, σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Ο επικεφαλής της Gulag.cz υποστήριξε ότι η ιστορία των Γκουλάγκ κινδυνεύει να διαγραφεί από τη δημόσια μνήμη. Μάλιστα, άσκησε κριτική στο καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να απομακρύνει τη μνήμη της σοβιετικής καταστολής από τον δημόσιο χώρο, ενώ παράλληλα υπερασπίζεται σοβιετικά εγκλήματα.

Σε αντίθεση με τη Ρωσία, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια έρευνα δεν θα ήταν σήμερα εφικτή, το Καζακστάν εμφανίζεται όλο και πιο ανοιχτό σε αρχαιολογικές μελέτες αυτού του είδους. «Οι ζωές και οι φρικαλεότητες εκτυλίχθηκαν ακριβώς εκεί, στη στέπα. Οι άνθρωποι πέρασαν μήνες και χρόνια σε αιχμαλωσία, επομένως αυτή η μνήμη έχει παραμείνει με κάποιον τρόπο ενσωματωμένη στο έδαφος και στους κατοίκους της περιοχής», ανέφερε ο Τσερνούσεκ. Η ανασκαφή στο Τερέκτι δεν προσφέρει μόνο μια εικόνα της καθημερινότητας των κρατουμένων, αλλά ενδέχεται να συμπληρώσει ένα σημαντικό κενό στην ιστορία του σοβιετικού συστήματος καταναγκαστικής εργασίας.

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