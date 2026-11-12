Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Ο Κ. Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση του υφυπουργός Ανάπτυξης

Η υπόθεση με την εισαγωγή της κόρης του σε πανεπιστημιακό τμήμα και την αίτηση αξιοποίησης των αθλητικών μορίων οδήγησε στην παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διευκρινίσεις που έδωσε για την υπόθεση εισαγωγής της κόρης του σε πανεπιστημιακό τμήμα, με βάση και τις αθλητικές της διακρίσεις, δεν θεωρήθηκαν επαρκείς.

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Τι αφορά η υπόθεση με την εισαγωγή της κόρης του

Όπως έχει γίνει γνωστό, η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εισήχθη, με βάση τη βαθμολογία της, στο Γεωπονικό Τμήμα της Λάρισας έχοντας παράλληλα, χάρη στις διακρίσεις της στο χάντμπολ, είχε αποκτήσει δικαίωμα εισαγωγής σε πανεπιστημιακό τμήμα με την πρόσθετη μοριοδότηση του 10%. Με αυτόν τον τρόπο είχε τη δυνατότητα να εισαχθεί και στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου.

Ο ίδιος ο κ. Τσαβδαρίδης είχε υποστηρίξει ότι η κόρη του πέτυχε την εισαγωγή της «με το σπαθί της», χωρίς να αξιοποιήσει την ευνοϊκή ρύθμιση για τους αθλητές. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται για την υπόθεση, ο υφυπουργός είχε υποβάλει, ως κηδεμόνας της κόρης του, αίτηση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης ευνοϊκής μοριοδότησης. Η αίτηση είχε κατατεθεί ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τελικά η κόρη του επέλεξε να μην εγγραφεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου.

Το ζήτημα της κενής θέσης

Ένα ακόμη σημείο που αναδεικνύεται στην υπόθεση είναι ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εισαγωγή της κόρης του στο τμήμα της Ρόδου, ακόμη και χωρίς να ακολουθήσει εγγραφή της, είχε ως αποτέλεσμα να μείνει εκτός κάποιος άλλος υποψήφιος. Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως επισημαίνεται, μια θέση που μένει κενή μετά την εισαγωγή δεν καλύπτεται από επιλαχόντα.

Οι εξηγήσεις του Λάζαρου Τσαβδαρίδη για την υπόθεση δεν κρίθηκαν τελικά επαρκείς, με αποτέλεσμα να υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό.

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