Ελαιοχώρι Αχαΐας: Θύελλα αντιδράσεων για την πρωτοβουλία ανέγερσης αγάλματος του δικτάτορα Παπαδόπουλου

Πρωτοβουλία δεκαμελούς ομάδας για τη δημιουργία ιδιωτικού χώρου στο Ελαιοχώρι Δυτικής Αχαΐας, όπου γεννήθηκε ο επικεφαλής της χούντας των συνταγματαρχών.

Αντιδράσεις προκαλεί η πρωτοβουλία μιας δεκαμελούς ομάδας, η οποία σχεδιάζει να τοποθετήσει άγαλμα ή προτομή του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου στο Ελαιοχώρι Δυτικής Αχαΐας, τον τόπο όπου γεννήθηκε.

Η πρόθεση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρεται ότι τα μέλη της ομάδας εργάζονται για τη δημιουργία ενός κατάλληλου χώρου σε ιδιωτική έκταση, προκειμένου να φιλοξενηθεί το μνημείο το επόμενο διάστημα. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος υπήρξε επικεφαλής της στρατιωτικής δικτατορίας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα στις 21 Απριλίου 1967 και διήρκεσε έως το 1974, καταλύοντας το δημοκρατικό πολίτευμα.

Η επιλογή του ιδιωτικού χώρου και οι αναφορές στη Δημοκρατία

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση, η επιλογή ιδιωτικής έκτασης συνδέεται με το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει η ομάδα, δεν θα μπορούσε να τοποθετηθεί αντίστοιχο μνημείο σε δημόσιο χώρο, όπως μια πλατεία. Το περιεχόμενο της δημοσίευσης περιλαμβάνει, επίσης, αιχμηρές αναφορές προς τους σημερινούς εκπροσώπους του δημοκρατικού πολιτεύματος, τους οποίους τα μέλη της ομάδας χαρακτηρίζουν «εν ενεργεία δημοκράτες».

H ανάρτηση δημοσιεύτηκε στην ομάδα του Facebook «Ανήσυχοι Δυμαίοι» και μέχρι στιγμής, δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα ονόματα των δέκα προσώπων που συμμετέχουν στην προσπάθεια, η ακριβής τοποθεσία της ιδιωτικής έκτασης ή το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή και την τοποθέτηση του αγάλματος ή της προτομής.

Η απάντηση στις αντιδράσεις

Με ανάρτησή της, η σελίδα «Δυτική Αχαΐα» απάντησε στα δημοσιεύματα και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρωτοβουλία, κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση των δηλώσεών της και για δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων εις βάρος της.

Όπως υποστηρίζει, δεν απευθύνθηκε ποτέ σε δημοτικούς συμβούλους ή στη δημοτική αρχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ούτε υπέβαλε κάποιο αίτημα προς οποιονδήποτε φορέα. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν ζήτησε οικονομική ενίσχυση ή χρήματα από κανέναν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αφορά την επιθυμία δέκα ανθρώπων από την περιοχή της Δυτικής Αχαΐας να τοποθετήσουν άγαλμα ή προτομή σε ιδιωτικό χώρο, με ελεύθερη πρόσβαση για όσους επιθυμούν να τον επισκεφθούν. Μάλιστα, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο χώρος προορίζεται για «όλους τους Έλληνες εθνικιστές που αγαπούν την Ελλάδα, το έθνος και το κράτος μας». Η ομάδα επιμένει ότι σκοπός της ήταν αποκλειστικά να γνωστοποιήσει την πρωτοβουλία των δέκα προσώπων, ενώ ζητά να υπάρχει σεβασμός στην αλήθεια και στα πραγματικά γεγονότα, όπως αναφέρει.

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