Πανελλαδικές: Το υπό εξέταση σχέδιο για τη νέα μοριοδότηση των αθλητών στα ΑΕΙ – Τι θα αλλάξει

Η συνολική αθλητική πορεία, η πραγματική συμμετοχή σε αγώνες και τα χρόνια ενασχόλησης με ένα άθλημα μπαίνουν στο επίκεντρο των αλλαγών που εξετάζει το υπουργείο Παιδείας, μετά την υπόθεση Τσαβδαρίδη

Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι αθλητές εξασφαλίζουν πρόσθετα μόρια για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο να συνδέσει τη μοριοδότηση περισσότερο με την πραγματική και διαχρονική παρουσία τους στον αθλητισμό.

Η επανεξέταση του συστήματος έρχεται μετά την υπόθεση του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την πρόσθετη μοριοδότηση της κόρης του. Με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργείο Παιδείας και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επεξεργάζονται ένα νέο πλαίσιο, το οποίο δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στις αθλητικές διακρίσεις, αλλά θα εξετάζει και τη συνολική αγωνιστική διαδρομή κάθε υποψηφίου.

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση των αθλητών

Η βασική διαφορά σε σχέση με το σημερινό σύστημα είναι ότι δεν θα αρκεί μια μεμονωμένη αθλητική διάκριση για να εξασφαλίσει ένας μαθητής την προβλεπόμενη προσαύξηση στα μόριά του.

Στο νέο μοντέλο, το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία, θα λαμβάνονται περισσότερο υπόψη:

Η διάρκεια ενασχόλησης με το άθλημα : Για πόσα χρόνια συμμετέχει ο μαθητής σε αθλητικές δραστηριότητες.

: Για πόσα χρόνια συμμετέχει ο μαθητής σε αθλητικές δραστηριότητες. Η πραγματική συμμετοχή σε αγώνες : Πόσες φορές αγωνίζεται και όχι απλώς αν βρίσκεται στο ρόστερ μιας ομάδας.

: Πόσες φορές αγωνίζεται και όχι απλώς αν βρίσκεται στο ρόστερ μιας ομάδας. Η συνέπεια στην αγωνιστική παρουσία : Αν συμμετέχει συστηματικά στις διοργανώσεις και διατηρεί ενεργή παρουσία στο άθλημά του.

: Αν συμμετέχει συστηματικά στις διοργανώσεις και διατηρεί ενεργή παρουσία στο άθλημά του. Η συνολική αθλητική πορεία: Η δραστηριότητά του σε βάθος χρόνου και όχι μόνο μια διάκριση λίγο πριν από τις Πανελλαδικές.

Σύμφωνα με το μοντέλο που εξετάζεται, η αθλητική διαδρομή θα αξιολογείται σε βάθος χρόνου, με αναφορά στην περίοδο από τη Γ΄ Γυμνασίου έως και τη Γ΄ Λυκείου. Οι επιδόσεις και η συμμετοχή του αθλητή θα αποτυπώνονται σε μονάδες, οι οποίες θα συνδέονται με το ποσοστό προσαύξησης των μορίων που συγκεντρώνει στις Πανελλαδικές. Με άλλα λόγια, ένας μαθητής που ασχολείται συστηματικά με το άθλημά του και συμμετέχει πραγματικά σε αγώνες σε βάθος χρόνου θα μπορεί να συγκεντρώνει περισσότερες αθλητικές μονάδες από κάποιον που εμφανίζει μόνο μία μεμονωμένη διάκριση. Ωστόσο, ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των μονάδων και τα ποσοστά προσαύξησης δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι η αναθεώρηση θα εξετάσει και το είδος των αθλημάτων που μοριοδοτούνται, καθώς και τις διαφορές ανάμεσα στα ατομικά και τα ομαδικά αθλήματα. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στο ισχύον πλαίσιο για τα ομαδικά αθλήματα προβλέπεται ήδη η συμμετοχή του αθλητή σε περισσότερο από το 50% των αγώνων.

Τι ισχύει σήμερα και πόσα επιπλέον μόρια παίρνουν οι αθλητές

Το σημερινό σύστημα εφαρμόζεται από το 1999, με αρκετές τροποποιήσεις στο πέρασμα των χρόνων. Προβλέπει προσαύξηση των μορίων των υποψηφίων που πετυχαίνουν συγκεκριμένες διακρίσεις σε πανελλήνιους αγώνες και Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες.

Ειδικότερα, για την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά τμήματα, οι αθλητές που κατακτούν τις τρεις πρώτες θέσεις σε πανελλήνιους αγώνες λαμβάνουν:

1η θέση : Προσαύξηση 10%.

: Προσαύξηση 10%. 2η θέση : Προσαύξηση 8%.

: Προσαύξηση 8%. 3η θέση: Προσαύξηση 7%.

Για τις διακρίσεις στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι:

1η θέση : Προσαύξηση 8%.

: Προσαύξηση 8%. 2η θέση : Προσαύξηση 6%.

: Προσαύξηση 6%. 3η θέση: Προσαύξηση 4%.

Για την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), η προσαύξηση φτάνει το 20% και στις δύο διοργανώσεις.

Πότε θα εφαρμοστούν οι αλλαγές

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία εφαρμογής του νέου συστήματος, καθώς οι προτάσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τις αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, επεξεργάζεται την τελική πρόταση, η οποία θα παρουσιαστεί στον πρωθυπουργό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι θα προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για τους μαθητές που προετοιμάζονται ήδη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ώστε να μην αιφνιδιαστούν από την αλλαγή των κανόνων. Από την πλευρά της, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν θα αφορούν τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου.Επομένως, το νέο πλαίσιο δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ και οι μαθητές που ήδη προετοιμάζονται για τις εξετάσεις θα πρέπει να περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για τις μεταβατικές προβλέψεις.

Η υπόθεση Τσαβδαρίδη που έφερε την επανεξέταση

Η απόφαση για την αναθεώρηση του συστήματος ήρθε μετά την υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, καθώς η κυβέρνηση έκρινε ότι οι εξηγήσεις του για την υπόθεση της αθλητικής μοριοδότησης της κόρης του δεν ήταν επαρκείς.

Η υπόθεση αφορά την εγγραφή της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, ενώ φοιτούσε σε ιδιωτικό σχολείο στην Αθήνα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η αθλήτρια είχε νόμιμο δελτίο και παρουσία στον πάγκο σε επτά από τους 13 αγώνες που απαιτούνταν για την επίμαχη διάκριση.Το ζήτημα προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα πρόσθετα μόρια στους αθλητές, αλλά και για τις δικλίδες που πρέπει να υπάρχουν ώστε να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η ισότιμη μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

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