Ξέσπασμα Ράνιας Τζίμα για Τσαβδαρίδη: «Θα είναι υποψήφιος στις εκλογές, τα ίδια που έγιναν με τον Καραμανλή – Δεν ανοίγει ρουθούνι!» (vid)

Έντονο προβληματισμό για τον χειρισμό της υπόθεσης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση εξέφρασε η Ράνια Τζίμα, σχολιάζοντας στην εκπομπή της τη στάση της Νέας Δημοκρατίας

Η Ράνια Τζίμα αναρωτήθηκε πώς, από τη στιγμή που έχει τεθεί ζήτημα ηθικής τάξης για τον κ. Τσαβδαρίδη, εκείνος θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.

«Η δική μου εντύπωση, και με συγχωρείτε πολύ, είναι ότι η κυβέρνηση και σε αυτή την περίπτωση, όπως έχει κάνει και σε όλες τις υπόλοιπες, προσπαθεί να τη γλιτώσει. Αφήνει τις ώρες να περάσουν, να δει πόσο πολύ φορτώνει το θέμα, πόσο επιβαρύνει την κοινή γνώμη, ποιες είναι οι αντιδράσεις, πόσο πιεστικές είναι και αναλόγως πράττει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Παύλος Τσίμας συμφώνησε με την επισήμανση ότι η αντίδραση της κυβέρνησης δεν ήταν άμεση, καθώς, όπως σημείωσε, η καταγγελία είχε γίνει από το βράδυ της Τρίτης και δεν θα χρειαζόταν πάνω από μία ώρα μέχρι να αξιολογηθεί. Όπως σχολίασε, αυτό που φαινόταν να μετρά εκείνη τη στιγμή δεν ήταν η βασιμότητα της καταγγελίας, αλλά η πολιτική της επίπτωση και ο θόρυβος που θα προκαλούσε.

Η Ράνια Τζίμα επανήλθε στο ζήτημα της ηθικής απαξίας των ενεργειών, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα πώς είναι δυνατόν ένας πολιτικός για τον οποίο έχει προκύψει τέτοιο ζήτημα να παραμένει υποψήφιος. Απευθυνόμενη στον Νίκο Αρμένη, ο οποίος βρισκόταν στο Δουβλίνο, αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Κώστα Καραμανλή, κάνοντας λόγο για αντίστοιχο χειρισμό. «Τέθηκε ζήτημα ηθικής τάξεως για τον κύριο Τσαβδαρίδη. Πώς θα είναι και πάλι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας; Αυτό ακριβώς έκαναν και με τον κ. Καραμανλή».

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος μετέφερε ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν θεωρούν πως ο κ. Τσαβδαρίδης έχει διαπράξει κάτι παράνομο και εκτιμούν ότι η απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση αρκεί για να σταλεί το σχετικό μήνυμα. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα μετέφερε, θεωρούν υπερβολικό το ενδεχόμενο να αποπεμφθεί από την πολιτική.

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