Φράνσις Αντετοκούνμπο: «Το 2017 συνάντησα για πρώτη φορά τα τέσσερα αδέρφια μου» (vid)

Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο αποκάλυψε πως το 2017 συνάντησε για πρώτη φορά και τα τέσσερα αδέρφια του, ενώ μίλησε με συγκίνηση για τη μητέρα του, Βερόνικα, και τον ρόλο της στην οικογένεια.

Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο αποκάλυψε στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» της ΕΡΤ πως το 2017 συνάντησε για πρώτη φορά και τα τέσσερα αδέρφια του τον Γιάννη, Θανάσης, Κώστας και Αλέξανδρος (ή Άλεξ), ενώ μίλησε με συγκίνηση για τη μητέρα του, Βερόνικα, και τον ρόλο της στην οικογένεια.



Ο Φράνσις βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά να τον ρωτούν, μεταξύ άλλων, για τον ρόλο που έπαιξε η μητέρα του στο να παραμείνει ενωμένη η οικογένεια.

«Το 2017 είναι η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε όλοι μαζί, και που με είδαν οι γονείς μου μετά από τόσα χρόνια. Ήταν μια υπέροχη στιγμή. Οι γονείς μου μάς είπαν "ελάτε να χαμογελάσουμε, να βγάλουμε μια φωτογραφία όλοι μαζί". Ήταν μια υπέροχη στιγμή, και αυτός ο φωτογράφος ήταν ιδιαίτερος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη μητέρα του, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνον και την οικογένειά του.

«Θαυμάζω πολύ τη μητέρα μου. Είναι πολύ ήρεμη και προσγειωμένη. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά την ισότητα, δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ένας άνθρωπος που προσεύχεται. Αυτό που κάνω κι εγώ, που προσεύχομαι και κάνω τον διαλογισμό μου, είναι κάτι που έχω πάρει από εκείνη. Προσεύχεται κάθε λεπτό για εμάς, για την οικογένειά μας. Είναι η καλύτερη μητέρα που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς».

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