Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: «Η συμπεριφορά της έχει ξεπεράσει κάθε όριο» – Συγχαρητήρια στους διασώστες

Ο υπουργός Υγείας επαίνεσε το πλήρωμα για την τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων και το θάρρος του να καταγγείλει τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας

Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την προσπάθεια διακομιδής της προϊσταμένης επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Με ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας συνεχάρη τους διασώστες για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων κατά τη διαχείριση του περιστατικού, αλλά και για το θάρρος τους να καταγγείλουν τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, την οποία χαρακτήρισε «bullying».

«Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας παρά το bullying της Ζωής Κωνσταντοπούλου και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για πρωτοφανές περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες εμποδίστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. «Είναι πάντως απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του», σημείωσε. Ο υπουργός Υγείας ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με νέα αιχμή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, γράφοντας: «Η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο».

Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας παρά το bullying της @ZoeKonstant και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν. Είναι πάντως απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του. Η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο. November 12, 2026

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