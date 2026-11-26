Από το Σαν Φρανσίσκο μέχρι τη Νέα Υόρκη, ο Κάμερον Μπάλσερ έτρεξε σχεδόν 5.000 χιλιόμετρα σε 41 ημέρες, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της ιστορικής διαδρομής

O Κάμερον Μπάλσερ διέσχισε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες τρέχοντας, από το Σαν Φρανσίσκο μέχρι τη Νέα Υόρκη, σε 41 ημέρες, 16 ώρες και 45 λεπτά. Ο 35χρονος υπερμαραθωνοδρόμος κάλυψε συνολικά 3.067 μίλια, δηλαδή περίπου 4.935 χιλιόμετρα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της διαδρομής Trans America Run.

Ο Μπάλσερ έφτασε στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης στις 23:45 την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, ολοκληρώνοντας μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου, στις 05:00 το πρωί, από το Σαν Φρανσίσκο. Με τον χρόνο των 41 ημερών, 16 ωρών και 45 λεπτών, ξεπέρασε την επίδοση του Πιτ Κοστέλνικ, ο οποίος είχε διασχίσει τις ΗΠΑ το 2016 σε 42 ημέρες, 6 ώρες και 30 λεπτά. Ο Μπάλσερ βελτίωσε το προηγούμενο ρεκόρ κατά 13 ώρες και 45 λεπτά.

Έτρεχε έως και 16 ώρες την ημέρα

Η διαδρομή δεν ήταν μια συνηθισμένη υπερμαραθώνια προσπάθεια. Ο Μπάλσερ έπρεπε να καλύπτει καθημερινά περίπου 73,6 μίλια, δηλαδή σχεδόν 118,5 χιλιόμετρα, για να παραμείνει εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε θέσει. Αυτό μεταφραζόταν σε 15 με 16 ώρες τρεξίματος κάθε ημέρα. Για να διαχειριστεί την απόσταση, χώριζε την προσπάθειά του σε μικρότερα τμήματα, ενώ ένα υποστηρικτικό συνεργείο τον συναντούσε περίπου κάθε τέσσερα με πέντε μίλια, προκειμένου να του παρέχει ό,τι χρειαζόταν.

Σε κάθε στάση κατανάλωνε περίπου 800 θερμίδες, ώστε να αναπληρώνει την ενέργεια που έχανε. Παράλληλα, προσπαθούσε να τρέχει ακόμη και στις ανηφόρες, αντί να περπατά, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο. Η διαδρομή πέρασε από 12 πολιτείες: Καλιφόρνια, Νεβάδα, Γιούτα, Κολοράντο, Νεμπράσκα, Αϊόβα, Ιλινόις, Ιντιάνα, Οχάιο, Πενσιλβάνια, Νιου Τζέρσεϊ και Νέα Υόρκη.

Συνολικά, ο Μπάλσερ ανέβηκε περισσότερα από 42.600 μέτρα, αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στα Βραχώδη Όρη. Η βροχή έκανε έναν χωματόδρομο απροσπέλαστο για το όχημα υποστήριξής του, ενώ στο Cameron Pass, το υψηλότερο σημείο της διαδρομής, συνάντησε χιόνι.

Η προετοιμασία σε μια φάρμα στην Ιντιάνα

Η προσπάθεια του Μπάλσερ, με την ονομασία «Breaking 42», είχε ως ξεκάθαρο στόχο την κατάρριψη του προηγούμενου ρεκόρ. Ωστόσο, η προετοιμασία του δεν εξελίχθηκε χωρίς εμπόδια.

Αρχικά σχεδίαζε να ξεκινήσει την προσπάθεια την άνοιξη, αλλά μια ασθένεια επηρέασε την προπόνησή του και τον ανάγκασε να αναβάλει το εγχείρημα. Τότε αναζήτησε έναν χώρο όπου θα μπορούσε να εργάζεται και ταυτόχρονα να προπονείται. Ο φίλος του, Σαμ Γίρι, τον οποίο είχε γνωρίσει σε αγώνες υπεραποστάσεων στην Ιντιάνα, του προσέφερε δουλειά και φιλοξενία στην οικογενειακή φάρμα του, έκτασης περίπου 24 εκταρίων, κοντά στο Μπλούμινγκτον.

Εκεί ο Μπάλσερ εξασφάλισε τα χρήματα για την προσπάθειά του, συνέχισε την προπόνηση και συγκρότησε την ομάδα υποστήριξής του. Ο Γίρι ανέλαβε τελικά τον ρόλο του επικεφαλής του συνεργείου. «Ήταν πιθανότατα μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει οποιοσδήποτε από εμάς. Ήταν εντελώς παράλογο», δήλωσε ο ίδιος στο Runner’s World μετά τον τερματισμό.

Η διάσχιση της Αμερικής δεν ήταν η πρώτη μεγάλη περιπέτεια του Μπάλσερ. Το 2023 και το 2024 είχε περάσει σχεδόν δέκα μήνες τρέχοντας περιμετρικά των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ομάδα υποστήριξης. Σε εκείνο το εγχείρημα κάλυψε περίπου 11.170 μίλια, δηλαδή σχεδόν 18.000 χιλιόμετρα, με μέσο όρο περίπου 64 χιλιόμετρα την ημέρα. Η εμπειρία αυτή τον βοήθησε να αποκτήσει σημαντική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και χορηγική συνεργασία με την εταιρεία αθλητικών υποδημάτων Mount to Coast. Ο Μπάλσερ είχε ασχοληθεί με τις μεσαίες αποστάσεις στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο Vincennes, ενώ σύμφωνα με το iRunFar έχει ατομικό ρεκόρ στον μαραθώνιο 2 ώρες και 23 λεπτά.

Δεκάδες δρομείς τον συνόδευσαν στον τερματισμό

Οι τελευταίες ώρες της προσπάθειας είχαν ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση. Δεκάδες δρομείς ενώθηκαν μαζί του για τα τελευταία 11 μίλια, ξεκινώντας από τη γέφυρα George Washington και συνοδεύοντάς τον προς το Μανχάταν. Ο Μπάλσερ πέρασε τα όρια της Νέας Υόρκης στις 23:02, τοπική ώρα, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το Δημαρχείο, όπου τον περίμεναν η μητέρα του, ο πατριός του και οι δύο αδελφές του.

Περισσότεροι από 420 άνθρωποι παρακολούθησαν τον τερματισμό μέσω Instagram Live. Όταν η ομάδα έφτασε στο πάρκο του Δημαρχείου, διαπίστωσε ότι οι πύλες ήταν κλειδωμένες. Έτσι, ο Μπάλσερ σταμάτησε σε ένα σημείο δίπλα στο κτίριο, ολοκληρώνοντας εκεί την ιστορική διαδρομή. «Ξέρω ότι όλα αφορούσαν το ρεκόρ, αλλά κυρίως αφορούσαν το να είμαστε όλοι μαζί, να ενωνόμαστε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον», δήλωσε στους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν.

Ο άνθρωπος που έχασε το ρεκόρ τον υποστήριξε

Αξιοσημείωτη ήταν και η στάση του προηγούμενου κατόχου του ρεκόρ, Πιτ Κοστέλνικ, ο οποίος παρακολουθούσε την προσπάθεια και είχε εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στον Μπάλσερ. Ο Κοστέλνικ, δύο φορές νικητής του υπερμαραθωνίου Badwater 135, είχε καταρρίψει το 2016 την επίδοση του Φρανκ Τζιανίνο Τζούνιορ, η οποία κρατούσε από το 1980. «Είναι πάντα ταπεινωτικό να βλέπεις ένα ρεκόρ στο οποίο έχεις αφιερώσει τόση προσπάθεια να καταρρίπτεται. Έχω μάθει, όμως, ότι απαιτείται και πραγματική εκτίμηση για τον άνθρωπο που είναι πρόθυμος να κυνηγήσει το δικό σου επίτευγμα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπάλσερ, από την πλευρά του, έχει έναν ακόμη λόγο να θυμάται την προσπάθεια: όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μέσω της καμπάνιας «Breaking 42» προορίζονται για το YMCA της κομητείας Γκραντ στην Ιντιάνα, όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν. Και παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πως κάποια στιγμή κάποιος άλλος θα καταφέρει να τρέξει ακόμη πιο γρήγορα, ο ίδιος κράτησε το συναίσθημα της ολοκλήρωσης. «Αυτό το ρεκόρ θα καταρριφθεί, αλλά το συναίσθημα θα μείνει για πάντα», ήταν τα λόγια του.

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