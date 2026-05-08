Η σκηνή πανικού από την έκρηξη του Βεζούβιου που εντόπισαν οι αρχαιολόγοι στην Πομπηία

Δύο νέοι σκελετοί στην Πομπηία αποκαλύπτουν τις τελευταίες στιγμές ανθρώπων που προσπάθησαν να ξεφύγουν από τον Βεζούβιο.

Η πόλη που «πάγωσε» στον χρόνο πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια συνεχίζει ακόμη και σήμερα να αποκαλύπτει ιστορίες τρόμου από τις τελευταίες στιγμές των κατοίκων της. Οι αρχαιολόγοι που εργάζονται στην Πομπηία έφεραν στο φως δύο νέους σκελετούς έξω από τα τείχη της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης, σε μια ανακάλυψη που μοιάζει να αποτυπώνει καρέ καρέ μια απέλπιδα προσπάθεια διαφυγής από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

Η Πομπηία, κοντά στη σημερινή Νάπολη, καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τη γιγαντιαία έκρηξη του ηφαιστείου, όμως ακριβώς αυτή η καταστροφή διατήρησε την πόλη σχεδόν ανέπαφη μέσα στους αιώνες. Σπίτια, δρόμοι, αντικείμενα και ανθρώπινες μορφές «σφραγίστηκαν» κάτω από στάχτη και ηφαιστειακά υλικά, δημιουργώντας ένα μοναδικό παράθυρο στην καθημερινότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η μαρτυρία του Πλίνιου και οι δύο άνδρες που δεν τα κατάφεραν

Ένας από τους σημαντικότερους αυτόπτες μάρτυρες της καταστροφής ήταν ο Πλίνιος ο Νεότερος, ο οποίος παρακολουθούσε την έκρηξη από το Μισένο, στην απέναντι πλευρά του κόλπου της Νάπολης. Χρόνια αργότερα περιέγραψε σε επιστολές τον πανικό που επικρατούσε στην πόλη, γράφοντας πως πολλοί κάτοικοι είχαν δέσει μαξιλάρια στο κεφάλι τους για να προστατευτούν από τη βροχή πετρών και στάχτης, ενώ άλλοι κυκλοφορούσαν με δάδες μέσα σε ένα σκοτάδι «πιο πυκνό και πιο μαύρο από κάθε νύχτα».

Οι νέες ανακαλύψεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν με ανατριχιαστικό τρόπο εκείνες τις περιγραφές. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τα λείψανα δύο ανδρών που πιθανότατα προσπαθούσαν να φύγουν από την πόλη και να φτάσουν προς την ακτή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν ποτέ.

Ο πρώτος, περίπου 35 ετών, εκτιμάται ότι πέθανε λίγο μετά την έναρξη της έκρηξης, όταν η ηφαιστειακή στάχτη άρχισε να καλύπτει την περιοχή. Δίπλα του βρέθηκε ένα πήλινο μπολ από τερακότα, το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανόν χρησιμοποιούσε για να προστατεύσει το κεφάλι του από τα υλικά που έπεφταν από τον ουρανό. Κρατούσε επίσης ένα μικρό λυχνάρι λαδιού.

Ο δεύτερος άνδρας, ηλικίας περίπου 18 έως 20 ετών, φαίνεται πως έχασε τη ζωή του λίγες ώρες αργότερα, πιθανότατα από τις πυροκλαστικές ροές, τα υπέρθερμα κύματα αερίων και στάχτης που σάρωσαν την Πομπηία με τεράστια ταχύτητα.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ακόμη και τεχνητή νοημοσύνη για να αναπαραστήσουν πιθανές διαδρομές διαφυγής μέσα στους γεμάτους συντρίμμια δρόμους της πόλης. Η εικόνα ενός ανθρώπου να τρέχει μέσα στο σκοτάδι κρατώντας ένα μπολ πάνω από το κεφάλι του, προσπαθώντας να σωθεί, κάνει την τραγωδία της Πομπηίας να μοιάζει ξαφνικά πολύ πιο ανθρώπινη και πολύ πιο κοντινή.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ