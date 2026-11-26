Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν οι αρχές στη Βουλγαρία, όταν εντόπισαν σε παραλία κοντά στο Μπουργκάς, κοντέινερ με Αϊ-Βασίληδες και χριστουγεννιάτικα στολίδια

Ένα ασυνήθιστο εύρημα εντόπισαν οι βουλγαρικές αρχές σε παραλία κοντά στο Μπουργκάς, όπου ξεβράστηκε κοντέινερ γεμάτο χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Ανάμεσα στα αντικείμενα βρίσκονται Αϊ-Βασίληδες σε φυσικό μέγεθος, ένα ομοίωμα πολικής αρκούδας και διάφορα στολίδια.

Σε εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας Αϊ-Βασίλης εμφανίζεται πάνω σε χάλκινο άλογο, ενώ ένας άλλος βρίσκεται σε έλκηθρο γεμάτο δώρα.

Η σύνδεση με το πλοίο που βυθίστηκε

Σύμφωνα με τις βουλγαρικές αρχές, το κοντέινερ ενδέχεται να προέρχεται από το ελληνικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο Contship Jet, το οποίο βυθίστηκε τον περασμένο μήνα στα ανοικτά των βουλγαρικών ακτών, έπειτα από επίθεση με drones. Το πλοίο, με σημαία Λιβερίας, μετέφερε 421 κοντέινερ και εκτελούσε δρομολόγιο από τη Χάιφα του Ισραήλ προς την Κωνστάντζα της Ρουμανίας και βρισκόταν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, εκτός των χωρικών της υδάτων.

Η βύθιση σημειώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την επίθεση που δέχθηκε από τρία θαλάσσια drones. Τα αίτια και οι υπεύθυνοι της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ μια πρώτη ανάλυση έδειξε ότι το drone ενδέχεται να βασιζόταν σε ρωσικό σχεδιασμό. Και τα 18 μέλη του πληρώματος, 14 Φιλιππινέζοι και τέσσερις Ουκρανοί, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Βάρνα.

Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα

Η επίθεση εντάσσεται σε μια σειρά πρόσφατων πληγμάτων κατά εμπορικών πλοίων στο δυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας. Στα τέλη Οκτωβρίου είχε σημειωθεί επίθεση και σε πλοίο στα ανοικτά της Ρουμανίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Η Βουλγαρία ζήτησε τη συνδρομή των συμμάχων της για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή, ενώ το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει επιπλέον αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας, συστήματα ραντάρ και drones.

Ο περιφερειάρχης του Μπουργκάς δήλωσε ότι οι αρχές αναμένουν οδηγίες από την εισαγγελία για τη διαχείριση του κοντέινερ, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να παραμείνει στην παραλία και να μετατραπεί σε «ανεπιθύμητο αξιοθέατο».

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