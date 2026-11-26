Το σχολικό απολυτήριο του Λιονέλ Μέσι έγινε viral και αποκάλυψε τους βαθμούς του, πριν γίνει ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών.

Πριν γίνει ο άνθρωπος που θα έκανε το ποδόσφαιρο να μοιάζει με προσωπική του υπόθεση, ο Λιονέλ Μέσι ήταν απλώς ένα ντροπαλό παιδί από το Ροζάριο, που προσπαθούσε να χωρέσει σε ένα πρόγραμμα γεμάτο σχολείο, προπονήσεις και μπάλα. Και μπορεί σήμερα να έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα, όμως μια φωτογραφία από τα σχολικά του χρόνια ήρθε να μας θυμίσει ότι δεν ήταν ακριβώς ο μαθητής που θα περίμενε κανείς από έναν μελλοντικό θρύλο.

Στα social media κυκλοφόρησε το απολυτήριο του Μέσι από το δημοτικό σχολείο «Νο. 66 General Las Heras» στο Ροζάριο της Αργεντινής. Το έγγραφο αφορά τη σχολική περίοδο κατά την οποία ο Αργεντινός ήταν 12-13 ετών και αποκαλύπτει τις επιδόσεις του στα μαθήματα.



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