Οι βαθμοί του Μέσι στο δημοτικό και η αποκάλυψη της δασκάλας του
Πριν γίνει ο άνθρωπος που θα έκανε το ποδόσφαιρο να μοιάζει με προσωπική του υπόθεση, ο Λιονέλ Μέσι ήταν απλώς ένα ντροπαλό παιδί από το Ροζάριο, που προσπαθούσε να χωρέσει σε ένα πρόγραμμα γεμάτο σχολείο, προπονήσεις και μπάλα. Και μπορεί σήμερα να έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα, όμως μια φωτογραφία από τα σχολικά του χρόνια ήρθε να μας θυμίσει ότι δεν ήταν ακριβώς ο μαθητής που θα περίμενε κανείς από έναν μελλοντικό θρύλο.
Στα social media κυκλοφόρησε το απολυτήριο του Μέσι από το δημοτικό σχολείο «Νο. 66 General Las Heras» στο Ροζάριο της Αργεντινής. Το έγγραφο αφορά τη σχολική περίοδο κατά την οποία ο Αργεντινός ήταν 12-13 ετών και αποκαλύπτει τις επιδόσεις του στα μαθήματα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Duran Duran: Όταν 5 αγόρια ξεσήκωναν τον πλανήτη – Θαλαμηγοί, εξωτικά βιντεοκλίπ, υστερία και εφηβικοί έρωτες
- Έτρεξε 4.935 χιλιόμετρα από το Σαν Φρανσίσκο στη Νέα Υόρκη σε 41 ημέρες και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ
- Ο Άι Βασίλης ήρθε... κολυμπώντας: Χριστουγεννιάτικα στολίδια ξεβράστηκαν σε παραλία της Βουλγαρίας (vid)