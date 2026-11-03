Η λέξη της χρονιάς για το 2026: Η αργκό των Gen Z και Alpha

Η λέξη «mogging» ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για το 2026 από το αγγλικό λεξικό Collins.

Μια ταχέως αναπτυσσόμενη λέξη της αργκό ανάμεσα στα μέλη των γενεών Gen Z και Gen Alpha, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην καθημερινή συζήτηση, το «mogging» έγινε ευρέως γνωστό το 2026 με αύξηση 210% στη χρήση του.

Ο διευθύνων σύμβουλος του αγγλικού λεξικού Collins, Alex Beecroft, δήλωσε ότι οι λεξικογράφοι του οίκου εξετάζουν «πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι λέξεις» και επίσης «αναλύουν μοτίβα χρήσης» που αποκαλύπτουν τις τελευταίες γλωσσικές τάσεις. Η επιλογή του «mogging» ως λέξης της χρονιάς, σημείωσε ο ίδιος, δείχνει πώς κάθε γενιά αφήνει το σημάδι της στη γλώσσα.

«Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η Gen Z και η Gen Alpha υιοθέτησαν μια λέξη και τη μετέτρεψαν σε χιουμοριστική αργκό, κάνοντας τη γλώσσα δική τους και κάνοντας "mogging" σε όλους εμάς τους υπόλοιπους!», πρόσθεσε ο Beecroft.

Τι σημαίνει το «mogging»

Το «mogging» αναφέρεται στην υπεροχή ή την κυριαρχία απέναντι σε κάποιον, συνηθέστερα στην εμφάνιση. Η λέξη συχνά αναγάγεται στο ακρωνύμιο AMOG, που σημαίνει Alpha Male of the Group (Άλφα Αρσενικό της Ομάδας), και έχει συνδεθεί ποικιλοτρόπως με φόρουμ bodybuilding στη μέση της δεκαετίας του 2010, καθώς και με τη «μανόσφαιρα» και την κοινότητα των incels.

Ωστόσο, πλέον έχει μια πολύ πιο mainstream χρήση, ως παιχνιδιάρικη υποτίμηση ή κομπλιμέντο, ανάλογα με το πλαίσιο. Εμφανίζεται και ακούγεται συχνά σε κοινότητες «looksmaxxing», δηλαδή διαδικτυακές ομάδες όπου οι άνθρωποι ανταλλάσσουν συμβουλές για το πώς να μεγιστοποιήσουν τη φυσική τους ελκυστικότητα.

Η λίστα των υποψηφιοτήτων για το 2026

Το Collins αντλεί υλικό από μια σειρά πηγών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για να αποτυπώσει πώς εξελίσσεται η αγγλική γλώσσα κάθε χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι η λέξη της χρονιάς για το 2025 ήταν το «vibe coding», η τέχνη της δημιουργίας μιας εφαρμογής ή ιστοσελίδας περιγράφοντάς την στην τεχνητή νοημοσύνη αντί της χειροκίνητης συγγραφής κώδικα προγραμματισμού.

Άλλοι ορισμοί που μπήκαν στη μικρή λίστα των 10 υποψηφιοτήτων του λεξικού για τη φετινή χρονιά περιλαμβάνουν το ghost job (εικονική αγγελία εργασίας που δημοσιεύεται χωρίς πρόθεση πρόσληψης), το Hydration break (διάλειμμα ενυδάτωσης που έγινε διάσημο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Ανδρών), καθώς και το P(doom) (η εκτίμηση της πιθανότητας κατάρρευσης του πολιτισμού με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης).

Τέλος, στη λίστα περιλήφθηκε και ο όρος Manchesterism, ένας όρος που συνδέεται με τον Πρωθυπουργό και πρώην Δήμαρχο του Μάντσεστερ Andy Burnham, και αφορά την εκχώρηση εξουσιών στις περιφέρειες, συνδυάζοντας την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική πρόοδο.

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