140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

Μια απλή ιδέα ενός κατοίκου στην Ουτρέχτη εξελίχθηκε σε πρωτοβουλία με εντυπωσιακά αποτελέσματα, καθώς 140 από τους 196 ιδιοκτήτες θέσεων συμμετέχουν πλέον σε ένα σύστημα κοινής χρήσης.

Μια πρωτότυπη πρωτοβουλία κατοίκων στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας δείχνει πώς ένα καθημερινό πρόβλημα των σύγχρονων πόλεων μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από τη συνεργασία και την αξιοποίηση υποδομών που ήδη υπάρχουν. Σε μια περιοχή όπου η εύρεση θέσης στάθμευσης είναι δύσκολη και ακριβή, οι κάτοικοι δημιούργησαν τη δική τους λύση: μια εφαρμογή που επιτρέπει την κοινή χρήση ιδιωτικών θέσεων πάρκινγκ όταν οι ιδιοκτήτες τους δεν τις χρειάζονται.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία της εφαρμογής, τον Ιούνιο του 2026, οι κάτοικοι έχουν εξοικονομήσει περίπου 50.000 ευρώ από έξοδα στάθμευσης, ενώ χιλιάδες ώρες παραμονής αυτοκινήτων στον δρόμο έχουν μεταφερθεί σε υπόγεια γκαράζ.

Η ιδέα πίσω από την εφαρμογή

Η εφαρμογή ονομάζεται LokaalParkeren και δημιουργήθηκε από τον Jerphaas de Groot, κάτοικο της συνοικίας De Nieuwe Defensie. Η αφετηρία ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν καθημερινά οι άνθρωποι της περιοχής. Οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στους δρόμους ήταν ελάχιστες, ενώ δεν υπήρχε δυνατότητα έκδοσης ειδικών αδειών για τους μόνιμους κατοίκους. Παράλληλα, τα ιδιωτικά πάρκινγκ της ευρύτερης περιοχής ήταν περιορισμένα και αρκετά ακριβά.

Η λύση βρισκόταν, τελικά, μέσα στην ίδια τη γειτονιά. Πολλοί κάτοικοι διέθεταν ιδιωτικές θέσεις σε υπόγεια γκαράζ, τις οποίες όμως δεν χρησιμοποιούσαν όλες τις ώρες της ημέρας. Αντί αυτές να παραμένουν άδειες, μπορούσαν να εξυπηρετούν άλλους γείτονες που αναζητούσαν κάπου να αφήσουν το αυτοκίνητό τους.

Πριν δημιουργηθεί η εφαρμογή, η οργάνωση γινόταν μέσω ενός αρχείου Excel. Οι ενδιαφερόμενοι σημείωναν τις ώρες κατά τις οποίες χρειάζονταν μια θέση, όμως η διαδικασία αποδείχθηκε δύσκολη στην πράξη. Οι διπλές κρατήσεις και η σύγχυση με τα διαθέσιμα ωράρια δημιουργούσαν συνεχώς προβλήματα.

«Ήταν ένα απόλυτο χάος. Υπήρχαν διπλές κρατήσεις και ο κόσμος δεν ήξερε πώς να συμπληρώσει το υπολογιστικό φύλλο», περιέγραψε ο De Groot, εξηγώντας γιατί χρειάστηκε μια πιο οργανωμένη λύση.

140 ιδιοκτήτες συμμετέχουν

Με τη λειτουργία του LokaalParkeren, η διαδικασία έγινε πολύ πιο απλή. Οι ιδιοκτήτες δηλώνουν πότε δεν χρησιμοποιούν τις θέσεις τους και οι υπόλοιποι κάτοικοι μπορούν να τις αναζητούν και να τις κρατούν για τις ώρες που χρειάζονται.

Η ανταπόκριση ήταν σημαντική. Από τους συνολικά 196 ιδιοκτήτες θέσεων στάθμευσης στη γειτονιά, οι 140 έχουν ήδη διαθέσει τους χώρους τους στην κοινή χρήση. Με αυτόν τον τρόπο, θέσεις που προηγουμένως παρέμεναν ανεκμετάλλευτες για αρκετές ώρες της ημέρας αξιοποιούνται από άλλους κατοίκους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το RTV Utrecht, η πρωτοβουλία έχει οδηγήσει στη μεταφορά περίπου 10.000 ωρών στάθμευσης από τους δρόμους στα υπόγεια γκαράζ. Η οικονομική εξοικονόμηση για τους κατοίκους υπολογίζεται σε περίπου 50.000 ευρώ.

Μπορεί να επεκταθεί;

Ο δημιουργός της εφαρμογής εκτιμά ότι το συγκεκριμένο μοντέλο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Η ιδέα βασίζεται σε μια απλή παρατήρηση: σε πολλές γειτονιές υπάρχουν ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης που δεν χρησιμοποιούνται συνεχώς, την ίδια στιγμή που άλλοι οδηγοί δυσκολεύονται να βρουν χώρο για το αυτοκίνητό τους.

Μάλιστα, άλλες γειτονιές έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν προσωρινά τη λειτουργία της πλατφόρμας, προκειμένου να διαπιστώσουν αν μπορεί να προσαρμοστεί στις δικές τους ανάγκες. Για τους σημερινούς χρήστες της, η υπηρεσία παραμένει δωρεάν.

Η πρωτοβουλία της Ουτρέχτης δεν εξαφανίζει την έλλειψη θέσεων στάθμευσης ούτε υποκαθιστά τον συνολικό σχεδιασμό των πόλεων. Δείχνει, ωστόσο, ότι ένα μέρος του προβλήματος μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς νέες κατασκευές και μεγάλες επενδύσεις, αρκεί να αξιοποιηθούν καλύτερα οι διαθέσιμοι χώροι και να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των κατοίκων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ