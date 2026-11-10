Νέο κόλπο για αποφυγή προστίμου στο Βέλγιο: Έβαλε φύλλα στις πινακίδες για να γλυτώσει τον έλεγχο

Ένας οδηγός επιχείρησε να κρύψει τις πινακίδες του αυτοκινήτου του με φύλλα, αλλά οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν την απάτη. Στην υπόθεση αποκαλύφθηκε και αποφυγή καταβολής φόρου κυκλοφορίας

Μια ασυνήθιστη προσπάθεια να αποφύγει τον εντοπισμό από τις αρχές έκανε ένας οδηγός στο Βέλγιο, καλύπτοντας τις πινακίδες του αυτοκινήτου του με… φθινοπωρινά φύλλα. Το σχέδιό του, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητο από τους αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν το όχημα και διαπίστωσαν ότι οι αριθμοί κυκλοφορίας ήταν σκόπιμα κρυμμένοι.

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ένα αυτοκίνητο με ουκρανικές πινακίδες σταθμευμένο μπροστά από είσοδο ιδιωτικού χώρου. Όταν πλησίασαν για να ελέγξουν την πίσω πινακίδα, διαπίστωσαν ότι ένα φθινοπωρινό φύλλο είχε κολλήσει πάνω της, πράγμα που συνέβαινε και με την μπροστινή πινακίδα.

Το γεγονός ότι και οι δύο πινακίδες καλύπτονταν με φύλλα θεωρήθηκε υπερβολικά συμπτωματικό, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να υποψιαστούν ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.

Αρχικά έριξε την ευθύνη σε φίλο του

Ο οδηγός είχε αφήσει εμφανώς τον αριθμό του τηλεφώνου του στο αυτοκίνητο, γεγονός που διευκόλυνε τις αρχές να επικοινωνήσουν μαζί του. Όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρχικά υποστήριξε ότι ένας φίλος του ήταν εκείνος που είχε τοποθετήσει το φύλλο στην πινακίδα.

Στη συνέχεια, όμως, παραδέχθηκε ότι είχε καλύψει ο ίδιος τις πινακίδες επίτηδες, οι αστυνομικοί τού επέβαλαν αρχικά πρόστιμο για παράνομη στάθμευση. Ωστόσο, ο έλεγχος αποκάλυψε και μια ακόμη παράβαση.

Ζούσε στο Βέλγιο από το 2024 χωρίς να πληρώνει τον φόρο κυκλοφορίας

Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας κατοικούσε στο Βέλγιο από το 2024, εξακολουθούσε όμως να κυκλοφορεί με ξένες πινακίδες, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την καταβολή του φόρου κυκλοφορίας που όφειλε στη χώρα, και η υπόθεση πήρε έτσι μεγαλύτερες διαστάσεις.

Με εντολή της εισαγγελίας, η αστυνομία προχώρησε στην άμεση αναστολή της άδειας οδήγησής του για διάστημα 15 ημερών. Τελικά, ο οδηγός βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμα για παράνομη στάθμευση, απόκρυψη των πινακίδων κυκλοφορίας και αποφυγή καταβολής του οφειλόμενου φόρου.

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