Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

Θεώρησε ότι το συγκεκριμένο κτήριο ήταν το κέντρο των αποφάσεων για τις αποζημιώσεις, που δεν καταβλήθηκαν

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Κίνα, όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε με έναν εκσκαφέα έξω από ένα κυβερνητικό κτήριο, και ξεκίνησε την... κατεδάφιση.

Όλα συνέβησαν στο Κέντρο Κυβερνητικών Γραφείων της Περιφέρειας Fengdong, στην επαρχία Shaanxi, και όπως αναφέρουν τα τοπικά δίκτυα, ο άνδρας ήταν εξοργισμένος για τη μη καταβολή αποζημίωσης σε αγρότες.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr