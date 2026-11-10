Τι πιο εντυπωσιακό από ένα άγαλμα θεού ύψους έξι μέτρων, κατασκευασμένο από 250.000 μαργαριτάρια και χάντρες. Ναι, οι Ινδοί κατασκεύασαν την πιο φαντεζί κατασκευή!

Ένα εντυπωσιακό θρησκευτικό άγαλμα προσελκύει την προσοχή των επισκεπτών στο εμπορικό κέντρο Avinash Magneto Mall στην πόλη Ραϊπούρ της Ινδίας. Πρόκειται για μια αναπαράσταση του θεού Χανουμάν ύψους έξι μέτρων, η οποία δημιουργήθηκε με τη χρήση περισσότερων από 250.000 μαργαριταριών και χαντρών.

Σχεδιασμένη έτσι ώστε να παράγει ένα τρισδιάστατο οπτικό εφέ που δίνει την αίσθηση της αιώρησης, η κατασκευή προσφέρει στους θεατές μια διαφορετική οπτική γωνία ανάλογα με το σημείο από το οποίο τη παρατηρούν.

Η τεχνική κατασκευής και το εφέ της αιώρησης

Η δημιουργία πραγματοποιήθηκε ειδικά για την εορταστική περίοδο του Ντιβάλι, συνδυάζοντας την περίτεχνη χειροποίητη εργασία με μια πρωτότυπη τεχνική παρουσίασης. Για την ολοκλήρωση του έργου χρειάστηκαν περίπου 300 ώρες εργασίας από εξειδικευμένους τεχνίτες, οι οποίοι τοποθέτησαν κατακόρυφα εκατοντάδες σειρές από λευκά μαργαριτάρια και χάντρες για να σχηματίσουν τη γιγαντιαία μορφή.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συμπαγή αγάλματα, η κατασκευή αποτελείται από αμέτρητες κρεμαστές σειρές. Η διάταξη αυτή δημιουργεί την εντύπωση ότι η εικόνα αιωρείται στον αέρα, ενώ η όψη της μεταβάλλεται καθώς οι επισκέπτες κινούνται γύρω της. Το οπτικό αυτό εφέ επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω της τοποθέτησης των χαντρών και όχι με τη χρήση ολογραμμάτων ή ψηφιακών μέσων.

Η αναπαράσταση της βασιλικής αυλής

Δίπλα στο κεντρικό άγαλμα του Χανουμάν τοποθετήθηκε μια επιπλέον παράσταση, η «Ram Darbar», για την κατασκευή της οποίας χρησιμοποιήθηκαν περίπου 150.000 μαργαριτάρια. Η σύνθεση αυτή απεικονίζει τις θρησκευτικές μορφές του Ράμα, της Σίτα, του Λακσμάν και του Χανουμάν σε ένα παραδοσιακό βασιλικό περιβάλλον.

Το σκηνικό συμπληρώνεται από χειροποίητα ζωγραφισμένα έργα τέχνης, όπως μια διακοσμητική αψίδα σε στυλ παλατιού, καθώς και ειδικό εορταστικό φωτισμό. Θερμά φώτα και προβολείς αναδεικνύουν τα λευκά μαργαριτάρια, τονίζοντας τις λεπτομέρειες των μορφών στο κεντρικό αίθριο του εμπορικού κέντρου.

Ο σκοπός της δημιουργίας

Οι κατασκευές δημιουργήθηκαν ως μια γιορτινή επίδειξη τέχνης και αφοσίωσης για τη μεγάλη γιορτή του Ντιβάλι. Στόχος της διεύθυνσης του εμπορικού κέντρου ήταν να προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία που συνδυάζει τα θρησκευτικά θέματα με μια εναλλακτική μορφή χειροτεχνίας, με το άγαλμα του Χανουμάν να περιγράφεται ως ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του μέσα σε εμπορικό συγκρότημα.

Η έκθεση είναι δωρεάν και προσβάσιμη στο κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος. Το θέαμα έχει προσελκύσει πλήθος οικογενειών, πιστών και φίλων της τέχνης, οι οποίοι επισκέπτονται τον χώρο για να θαυμάσουν τα έργα και να φωτογραφηθούν μπροστά από τις εντυπωσιακές δημιουργίες.

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