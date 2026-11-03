Διπλή δολοφονία σε φάρμα στη Φθιώτιδα: Εργάτης σκότωσε δύο άνδρες - Απειλεί να αυτοκτονήσει

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Αστυνομίας, καθώς ο φερόμενος ως δράστης έχει ανέβει σε κτίριο της εγκατάστασης και απειλεί να αυτοκτονήσει.

Δύο Ινδοί εργάτες δολοφονήθηκαν σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκαν από συνάδελφό τους, επίσης ινδικής καταγωγής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης τραυμάτισε θανάσιμα τους δύο άνδρες και στη συνέχεια ανέβηκε σε κτίριο της εγκατάστασης, απειλώντας να αυτοκτονήσει.

Σε εξέλιξη επιχείρηση της Αστυνομίας

Οι Αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν να διαχειριστούν την κατάσταση, με βασικό στόχο να αποτρέψουν την αυτοκτονία του άνδρα και να τον θέσουν υπό έλεγχο.

Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.